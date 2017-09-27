На стройке в Астане произошла драка

Охранники и рабочие подрались на территории Назарбаев Университета в Астане, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на департамент внутренних дел города и ВУЗ. В полиции сообщили, что, согласно заявлению двух рабочих — граждан Казахстана — о нанесении телесных повреждений охранниками строительного объекта проводится досудебное расследование по статье 293 (хулиганство) УК РК.

«Установлено, что между сотрудником охраны и рабочими произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку. В данном инциденте установлены подозреваемые. Проводятся оперативно-следственные действия», — сообщили в ДВД.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Это вторая драка на строительном объекте Астаны за этот месяц. В начале сентября на территории комплекса Абу Даби Плаза произошёл конфликт между рабочими казахстанцами и гражданами Индии. На место конфликта выезжали представители акимата и правоохранительных органов, которые вскоре заявили о его устранении. Аким Астаны Асет Исекешев также призвал воздержаться от «излишних комментариев» для избегания провокаций. Возбуждено два уголовных дела.