Также Жасузаков отчитался президенту о состоянии вооруженных сил страны
Министр обороны рассказал об итогах проведения учений «Каратау-2017
Фото предоставлено МО РК

Нурсултан Назарбаев принял у себя министра обороны Сакена Жасузакова, который рассказал об итогах проведения оперативно-стратегических учений «Каратау-2017», который завершились накануне, сообщается на сайте Акорды.

«Министр обороны доложил Верховному Главнокомандующему об итогах оперативно-стратегических учений «Каратау-2017» и представил отчет о применении боевой разведывательно-управляющей системы регионального командования в ходе их проведения. По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений», – говорится в сообщении.

Учения «Каратау-2017» стартовал 12 сентября. В связи их началом министр обороны Сакен Жасузаков приказал привести части всех видов вооруженных сил и родов войск в высшую степень боевой готовности. Всего в учениях приняли участие около 10 тысяч военнослужащих, 1500 единиц боевой техники, самолеты и корабли.

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