Казахстан ежегодно будет наращивать объем добычи газа на 4%

В текущем году Казахстан планирует добыть более 48 млрд кубометров газа, а до 2040 года ежегодно увеличивать добычу в среднем на 4%, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

«За годы независимости уровень добычи газа вырос более, чем в пять раз, и в 2016 году составил 46,4 млрд кубометров. План 2017 года – более 48 млрд кубометров», - рассказал Мирзагалиев.

Основная доля добычи, напомнил он, обеспечивается за счет крупных месторождений – Карачаганак, который дает 49%, Тенгиз – 31% и Кашаган – 14%.

«В перспективе объемы добычи газа будут наращиваться, ожидаемый среднегодовой темп роста добычи газа с 2016 по 2040 год – на уровне 4%», - также сообщил вице-министр.

В целом, из 46 млрд кубов добываемого газа порядка 30% используется на внутренние нужды, 30% идет на экспорт, оставшиеся объемы закачиваются обратно в пласт и используются недропользователями на собственные технологические нужды.