Назначен заместитель предправления «КазАвтоЖол»

34-летний Бауржан Бишенов окончил Высшую Школу Права «Әділет» по специальности «Правоведение», Казахский Гуманитарно-Юридический университет по специальности «Юриспруденция». До текущего назначения работал на посту управляющего директора по правовым вопросам АО «НК «ҚазАвтоЖол», члена правления. До этого занимал должность директора департамента правового обеспечения, управляющего директора, исполнительного директора АО «КазАгроФинанс», члена Правления.



Талгат Адуов, в свою очередь, переходит на работу заместителем руководителя канцелярии премьер-министра.