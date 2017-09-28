Им стал Бауржан Бишенов
Назначен заместитель предправления «КазАвтоЖол»
Фото пресс-службы «КазАвтоЖол»

Приказом председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол» заместителем председателя правления назначен Бауржан Бишенов, сменив в этой должности Талгата Адуова, сообщает в четверг пресс-служба национальной компании.

34-летний Бауржан Бишенов окончил Высшую Школу Права «Әділет» по специальности «Правоведение», Казахский Гуманитарно-Юридический университет по специальности «Юриспруденция». До текущего назначения работал на посту управляющего директора по правовым вопросам АО «НК «ҚазАвтоЖол», члена правления. До этого занимал должность директора департамента правового обеспечения, управляющего директора, исполнительного директора АО «КазАгроФинанс», члена Правления.

Талгат Адуов, в свою очередь, переходит на работу заместителем руководителя канцелярии премьер-министра.

Маргарита Бочарова
Маргарита Бочарова

Обозреватель интернет-журнала Vласть

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Государство больше не будет заниматься определением граждан, нуждающихся в социальных услугах
Новости
Избран новый председатель совета директоров АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
Новости
Отменен пограничный контроль в поездах на казахско-российской границе
Новости
Тенге может укрепиться – Акишев
Новости
Назначен вице-министр национальной экономики
Новости
​Тенге торгуется ниже 341 за доллар