Ермекбаев предложил создать региональный консультативный совет по вопросам религии

Министр по делам религий и гражданского общества Нурлан Ермекбаев посетил с рабочим визитом Кыргызстан, где принял участие в международной конференции на тему «Ислам в современном светском государстве», сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

В своем выступлении министр по делам религий и гражданского общества поднял проблему распространения идей деструктивных религиозных течений, обозначив при этом направления борьбы с проявлениями радикализма.

«Еще в досоветский период у наших народов сформировались общие религиозные традиции, базирующиеся на принципах добра, толерантности, уважения позиции человека, вне зависимости от его отношения к религии. В этой связи крайне важно сохранить и адаптировать наше духовное наследие, и использовать его в современных условиях. Только светское общество способно обеспечить равноправие религий в многоконфессиональной среде», - высказал мнение Ермекбаев.

В целях углубления международного сотрудничества, обмена опытом и принятия совместных мер в области профилактики экстремизма на религиозной почве министр предложил создать международный консультативный совет между ведомствами стран Центральной Азии, регулирующими религиозную деятельность.

«От всех нас - государственных, научных и религиозных деятелей требуется объединение усилий против религиозного экстремизма… Такой Совет позволил бы выработать эффективный механизм взаимодействия в региональном формате. Единство в принятии и реализации решений окажется сильнее действий деструктивных сил», - отметил Ермекбаев.