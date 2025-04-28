Инвестор из ОАЭ построит сахарный завод в Алматинской области

Его могут построить близ города Конаева
В Алматинской области планируется построить завод компании Al Khaleej Sugar из Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщила пресс-служба акимата региона, аким области Марат Султангазиев провел по проекту переговоры с управляющим директором компании, шейхом Джамалем Аль Гурайром.
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