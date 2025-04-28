Инвестор из ОАЭ построит сахарный завод в Алматинской области

В Алматинской области планируется построить завод компании Al Khaleej Sugar из Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщила пресс-служба акимата региона, аким области Марат Султангазиев провел по проекту переговоры с управляющим директором компании, шейхом Джамалем Аль Гурайром.

В частности, обсуждалось место строительства завода, посевные площади под сахарную свеклу и вопросы водоснабжения. По данным акимата, наиболее перспективный земельный участок – недалеко от города Конаева, но там есть проблема с водоснабжением. Сейчас рассматриваются альтернативные источники для орошения полей, поскольку, как подчеркнул шейх Джамаль Аль Гурайр, для них важно чтобы посевные площади были надежно обеспечены водой.

Инвестор намерен привлечь лучших консультантов в области гидрологии. А также рассматривается строительство ветряных электростанций для полного обеспечения предприятия собственной энергией. Это также позволит минимизировать воздействие на окружающую среду.

Al Khaleej Sugar — крупнейший в мире автономный сахарный завод, контролирующий около 3% мирового рынка рафинированного сахара.