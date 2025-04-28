Жителей Косшы и Макинска обеспечат водоснабжением за счет возвращенных государству средств

Из специального государственного фонда выделено более 1 млрд тенге на обеспечение жителей городов Косшы и Макинск в Акмолинской области водоснабжением, сообщила пресс-служба правительства.

В Косшы на завершение строительства водопроводной системы выделено 476,7 млн тенге. На сегодня проложено порядка 50 км труб из 64,1 км.

«Объект планируется сдать до конца текущего года», - уточнили в правительстве.

Действующая инженерная сеть рассчитана на 30 тыс. жителей, тогда как в Косшы, по официальным данным, зарегистрировано более 50 тыс. человек. А к 2038 году, согласно генеральному плану города, число жителей может превысить 150 тыс. человек.

В Макинске реконструкция т предусматривает прокладку 72,7 км водопроводных сетей. На сегодня за счет ранее выделенных средств завершены работы по 45 км. На завершение реконструкции выделено из специального госфонда 606,4 млн тенге.

Напомним, ранее из специального государственного фонда было выделено порядка 4,2 млрд тенге на строительство и модернизацию систем водоснабжения в Аральском районе Кызылординской области и на завершение строительства магистрального водовода в Сарыагашском районе Туркестанской области было выделено свыше 2,5 млрд тенге.