Жителей Косшы и Макинска обеспечат водоснабжением за счет возвращенных государству средств

На это выделено более 1 млрд тенге
Из специального государственного фонда выделено более 1 млрд тенге на обеспечение жителей городов Косшы и Макинск в Акмолинской области водоснабжением, сообщила пресс-служба правительства.
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