В ближайшие дни в Казахстане сохранится холодная погода с осадками

Похолодание и осадки сохранятся в Казахстане в ближайшие три дня, сообщили в РГП «Казгидромет».

«Значительное похолодание и дожди, временами переходящие в мокрый снег, в прошедшие дни, были вызваны арктическими воздушными массами, поступавшими с районов Карского моря. В предстоящие выходные дни направление тропосферных потоков мало изменится. По-прежнему северные и западные области Казахстана будут находиться под их воздействием, поэтому в этих регионах сохранится холодная и пасмурная погода с осадками», - говорится в прогнозе «Казгидромета».

Небольшое повышение температуры и прекращение осадков ожидается в южной части республики. «Но уже к понедельнику на эти районы подойдёт очередной атмосферный фронт, с которым вновь ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя», - добавили в «Казгидромете».