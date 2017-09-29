АО «Банк Развития Казахстана» изменил стратегию развития на 2014-2023

«Согласно обновленной редакции Стратегии, помимо активизации кредитной деятельности, развития новых инструментов финансирования, предусмотрено увеличение доли проектов частного бизнеса в структуре кредитного портфеля БРК до не менее 70% в 2023 году с 57,4% по итогам 2016 года. Кроме того, ставится задача расширения доли негосударственных источников фондирования в общей структуре заимствований БРК к вышеуказанному периоду до не менее 80% с 58,9% в 2016 году. Банк намерен увеличить ежегодный объем финансирования проектов и программ до 544 млрд тенге в 2023 году с 426 млрд тенге в 2016 году», - сообщили в Службе по связям с общественностью БРК.

Обновленная редакция документа, добавили в банке, «направлена на выполнение задач, обозначенных Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым в Послании от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», в том числе, в части сокращения доли государства в экономике».

«В июне прошлого года на расширенном заседании Совета директоров Банка, состоявшемся с участием представителей Правительства, Национального банка РК и Национальной палаты предпринимателей, был представлен ряд инициатив, касающихся концептуальных изменений в кредитной политике БРК в соответствии с текущими запросами развития несырьевой экономики. Все предложенные инициативы были одобрены участниками заседания, в том числе, в части увеличения доли финансирования проектов частного бизнеса. Реализация инициатив потребовала корректировки ключевых документов, регулирующих деятельность БРК, включая десятилетнюю Стратегию развития Банка», - сказал председатель правления БРК Болат Жамишев.

Корректировка Стратегии БРК также, как сообщили в БРК, «включает в себя детализацию планов относительно развития новых финансовых продуктов, использование того или иного из которых будет зависеть от профиля риска проектов».

«Речь идет о таких финансовых инструментах, как: проектное финансирование, когда обеспечением по займу выступают будущие денежные потоки; синдицированное финансирование совместно с другими финансовыми организациями; финансирование проектов на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), преимуществом которого, в частности, является наличие, согласно действующему законодательству, источников возмещения затрат субъектов ГЧП, включая субсидии от государства, компенсацию инвестиционных и операционных затрат по проекту ГЧП; долговое финансирование посредством предоставления облигационных займов компаниям, имеющим высокий кредитный рейтинг, сокращает время на кредитный анализ, а также является удобным финансовым инструментом как для заемщика, так и кредитора, с точки зрения управления ликвидностью; вхождение в капитал компаний – инструмент, который БРК будет использовать для улучшения экономики финансируемых проектов (показателей долговой нагрузки, финансовой устойчивости и платежеспособности проектов) и развивать на базе Фонда прямых инвестиций, создаваемого совместно с сестринской организацией Банка – АО «Казына Капитал Менеджмент», - сообщили в БРК.