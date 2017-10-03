Правительство одобрило поправки в законодательство по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности

Во вторник в ходе заседания правительства кабинет министров одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности». Принятие документа позволит сократить количество проверок на треть уже к концу этого года, а к 2020-му году еще на 10%, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

«Одним из основных новшеств законопроекта является внедрение профилактического контроля. Такая реформа должна кардинально изменить ментальность и по-ведение проверяющих на политику «профилактики и предупреждения» правонарушения вместо действующей политики «выявления и наказания», - заявил Сулейменов.

По его мнению, принципами взаимодействия субъектов предпринимательства и гос-ударства должны стать эффективность государственного регулирования предприни-мательства и приоритет предупреждения правонарушения. Поэтому отличием от действующей системы проверок результатам будет являться профилактика и предупреждение правонарушений без возбуждения административного производства. В этой связи законодательно предлагается исключить 27 сферы контроля из 114 и три сферы надзора из 18 в связи с дублированием и отсутствием эффективности. Кроме того, Миннацэкономики намерено исключить дублирующие и несвязанные с рисками угрозы безопасности государству и потребителю 137 из 540 контрольных и надзорных функций госорганов с пересмотром и оптимизацией их штатной числен-ности. Предложено оптимизировать 1 137 единиц проверяющих-государственных служащих, сократить 17 654 требования по проверке субъектов предприниматель-ства из 30 497 или порядка 50% всех требований по проверкам. При этом только в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения сокращены порядка 85% требований, в сфере пожарной безопасности 72%. Еще пять сфер из 25-ти будут переведены на общий порядок организации и проведения проверок, а также исключена статья и компетенции уполномоченных органов на возбуждение административных дел по 41 статье Кодекса об административных правонарушениях.

«В результате реализации всех этих мер будет сокращено общее количество прове-рок к 2018 году на 30%, что составит не более 70 тысячи (в 2016 году зарегистриро-вано 101 тысяча проверок - V), а к 2020 году – еще на 10%», - сообщил министр.

Сулейменов признал, что одной из самых значимых нагрузок на бизнес является большое количество информационных инструментов, которые сегодня вводятся государственными органами и организациями «бессистемно и бесконтрольно». По результатам инвентаризации выявлено более 1600 информационных требований к бизнесу, многие из них дублируются между собой, с контрольными функциями либо с формами государственной статистической отчетности. Их количество также будет сокращено на треть. Всего законопроектом вносятся порядка 1000 поправок в 13 кодексов и 103 закона.