ЦИК зарегистрировал 287 кандидатов в депутаты маслихатов

В Центральной избирательной комиссии состоялось заседание по выдвижению и регистрации кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших, назначенных на 29 октября 2017 года, сообщает пресс-служба ЦИК в четверг.

«В ходе избирательной кампании выдвинуто 368 кандидатов, в том числе 93 кандидата в депутаты областных маслихатов, 70 кандидатов в депутаты городских маслихатов и 205 кандидатов в депутаты районных маслихатов. Всего окружными избирательными комиссиями было зарегистрировано 287 кандидатов», - говорится в распространенном сообщении.

Напомним, 29 октября в 15 регионах республики в 105 избирательных округах состоятся выборы депутатов маслихатов вместо выбывших, в том числе в 22 избирательных округах по выборам областных, в 19 избирательных округах по выборам городских и в 64 избирательных округах по выборам районных маслихатов.

Наибольшее количество свободных округов в Актюбинской области - 14, в Павлодарской области - 13, в Костанайской области - 12, в Алматинской области - 11. Наименьшее количество в Жамбылской области - 3 , в Акмолинской области - 2 .

Также на заседании рассмотрены итоги пилотного проекта по подготовке 150 тренеров электорального обучения для регионов страны и вопросы по образцу удостоверения депутата маслихата.