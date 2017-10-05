Росту цен на уголь способствует спекулятивная накрутка посредников - Минэнерго

Схема поставок угля представляет собой многоуровневую систему посредников, в результате деятельности которых стоимость угля у конечного потребителя увеличивается более чем в два-три раза, сообщает в четверг пресс-служба министерства энергетики.

«Следует отметить, что отпускная цена угля с разреза или шахты незначительная. На ее рост для конечного потребителя существенно влияют железнодорожные тарифы и «накрутки» посреднических организаций. При этом основной объем угля для коммунально-бытовых потребителей реализуется посредством товарной биржи», - говорится в распространенном сообщении.

Согласно анализу ведомства схема поставок угля от недропользователей до коммунально-бытовых потребителей показывает многоуровневую посредническую структуру, включающую в себя мероприятия по реализации оптовыми поставщиками, не имеющими материально-технической базы (складов хранения, железнодорожных подъездных путей), и осуществляющими перепродажу угля другим оптово-розничным реализаторам в различных регионах республики, вследствие чего стоимость угля у конечного потребителя увеличивается более чем в два-три раза.

«При этом отмечаем, что ценообразование на уголь, торговое регулирование и исключение посреднических структур не входят в компетенцию министерства энергетики РК», - говорится в пресс-релизе.

Закуп и распределение угля для населения в регионах относится к компетенции местных исполнительных органов. Со стороны министерства инвестиций и развития и АО «КТЖ» в период прохождения отопительного сезона необходимо принимать меры по своевременному обеспечению подвижного состава под погрузку угля, а со стороны министерства национальной экономики - принимать меры контроля за деятельностью товарных бирж, заявили в ведомстве.

По оперативным данным за 9 месяцев с начала года на внутренний рынок было поставлено 55,8 млн. тонн угля, из них 40,5 млн. тонн отгружено энергопроизводящим предприятиям. В этот же период на коммунально-бытовые нужды и населению поставлено 8,0 млн. тонн.

По информации акимата Южно-Казахстанской области на угольных складах региона по состоянию на 5 октября имеется достаточный объем угля, угольные склады в Караганде заполнены. В Алматы цена за одну тонну составляет от 15 тыс. тенге (угли месторождения Каражыр) до 23 тыс. тенге (шубаркольские угли).