​Перевозка грузов через «Хоргос» остаётся очень дорогой - логистические компании

Представители логистических компаний сталкиваются с рядом проблем, связанных с автомобильной магистралью проекта Западная Европа – Западный Китай. В числе них - дороговизна перевозки грузов через казахстанско-китайскую границу, несовершенство инфраструктуры и большие очереди на границе, рассказали они во время форума Almaty Invest в четверг.

Эмиль Ашуралиев, генеральный директор GEFCO Казахстан отметил хорошую работу системы железнодорожных перевозок в рамках транзитного проекта Западная Европа – Западный Китай, но указал на наличие сложностей с автомобильными перевозками.

«К сожалению, сейчас достаточно сложно осуществлять перегруз, вывоз грузов с китайской стороны в Казахстан и дальше – в Россию. То, с чем мы сталкиваемся – стоимость перевозки из Хоргоса в Алматы такая же, как из Алматы в Европу. <…> Ставка перевозки из Хоргоса до Алматы обходится почти в $3000. Это убивает весь транзитный потенциал. Нужно что-то сделать, чтобы она была хотя бы в рамках $500-600, потому что за $3000 можно отвезти груз из Алматы в Европу. <…> Очевидно, за этим стоят какие-то административные барьеры, и над этим нужно работать. Они отнимают очень много времени и расходов у наших подрядчиков. Здесь Казахстану, как стране транзита, тоже нужно очень активно работать в этом направлении», - рассказал Ашуралиев, отметив, что бизнес по-прежнему пользуется старой инфраструктурой приграничного «Хоргоса», несмотря на уже построенную новую.

«Сегодня существует множество барьеров. Многие компании не хотят выходить на наш рынок именно из-за плохой инфраструктуры. Но так как строительство (инфраструктуры в рамках проекта ЭПШП - V) уже начато и практически закончено, мы должны решить те проблемы, которые видим. Поскольку компании уже активно приходят в наш индустриальный парк и смотрят возможности для своего бизнеса. Они изучают участки и планируют свою деятельность на будущее», - рассказал, в свою очередь, директор Damu Logistics Михаил Шамаков.

Жанна Сихварт, генеральный менеджер Globalink обратила внимание на иную сторону инфраструктурной проблемы: «Есть и другой фактор –пересечение границы. <…> Благодаря построенной дороге удаётся сократить транзитное время, но на границах мы встречаемся с большими очередями. Вторая проблема, с которой мы сталкиваемся – водитель-дальнобойщик работа не престижная и поэтому компаниям достаточно сложно решить кадровые вопросы. На это нужно обращать внимание, потому что когда проект заработает в полную силу, нам будет сложно конкурировать с иностранными компаниями».