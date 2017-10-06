Что искали казахстанцы в интернете в сентябре?

«Речь не о самых популярных запросах к Яндексу из Казахстана вообще (этот список почти не меняется даже из года в год), а о темах, которые внезапно стали особенно много искать, на которые стали задавать много разных запросов», - сообщили Vласти в пресс-службе компании.
Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске Яндекса в Казахстане в сентябре:
- Школьная программа (примеры запросов: [математика 6 класс], [қамбар батыр], [абай кунанбаев], [фонетический разбор слова])
- День языков народов Казахстана (искали стихи, поговорки, сценарии праздника)
- День учителя (искали дату, поздравления и сценарии)
- Геноцид мусульман в Мьянме
- Методические материалы для педагогов (календарные планы и темы для классных часов)
- iPhone 8 (презентация, цена в Казахстане)
- Переход на латиницу в Казахстане
- Международный день пожилых людей
- Стелла Барановская (в связи со смертью актрисы)
- Элджей - "Розовое вино"(песня)
Топ-4 спортивных событий, которыми казахстанцы интересовались в сентябре:
- Бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса (17 сентября)
- Континентальная хоккейная лига (турнирная таблица, расписание матчей)
- Высшая хоккейная лига (онлайн-трансляция, турнирная таблица)
- Бой Каната Ислама и Брэндона Кука (9 сентября)
Топ-3 премьер фильмов, о которых пользователи в Казахстане спрашивали в сентябре:
- Премьера фильма "Оно"
- Премьера фильма "Kingsman: Золотое кольцо"
- Премьера фильма "Гоголь. Начало"
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