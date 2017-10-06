Школьной программой, днем учителя, латиницей, а также мусульманами в Мьянме
Что искали казахстанцы в интернете в сентябре?
ФОТО с сайта diapazon.kz

В компании «Яндекс» изучили темы, которые сильнее всего «взлетели» за последний месяц.

«Речь не о самых популярных запросах к Яндексу из Казахстана вообще (этот список почти не меняется даже из года в год), а о темах, которые внезапно стали особенно много искать, на которые стали задавать много разных запросов», - сообщили Vласти в пресс-службе компании.

Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске Яндекса в Казахстане в сентябре:

  1. Школьная программа (примеры запросов: [математика 6 класс], [қамбар батыр], [абай кунанбаев], [фонетический разбор слова])
  2. День языков народов Казахстана (искали стихи, поговорки, сценарии праздника)
  3. День учителя (искали дату, поздравления и сценарии)
  4. Геноцид мусульман в Мьянме
  5. Методические материалы для педагогов (календарные планы и темы для классных часов)
  6. iPhone 8 (презентация, цена в Казахстане)
  7. Переход на латиницу в Казахстане
  8. Международный день пожилых людей
  9. Стелла Барановская (в связи со смертью актрисы)
  10. Элджей - "Розовое вино"(песня)

Топ-4 спортивных событий, которыми казахстанцы интересовались в сентябре:

  1. Бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса (17 сентября)
  2. Континентальная хоккейная лига (турнирная таблица, расписание матчей)
  3. Высшая хоккейная лига (онлайн-трансляция, турнирная таблица)
  4. Бой Каната Ислама и Брэндона Кука (9 сентября)

Топ-3 премьер фильмов, о которых пользователи в Казахстане спрашивали в сентябре:

  1. Премьера фильма "Оно"
  2. Премьера фильма "Kingsman: Золотое кольцо"
  3. Премьера фильма "Гоголь. Начало"
Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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