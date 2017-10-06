Что искали казахстанцы в интернете в сентябре?

В компании «Яндекс» изучили темы, которые сильнее всего «взлетели» за последний месяц.

«Речь не о самых популярных запросах к Яндексу из Казахстана вообще (этот список почти не меняется даже из года в год), а о темах, которые внезапно стали особенно много искать, на которые стали задавать много разных запросов», - сообщили Vласти в пресс-службе компании.

Топ-10 тем, которые сильнее всего выросли в поиске Яндекса в Казахстане в сентябре:

Школьная программа (примеры запросов: [математика 6 класс], [қамбар батыр], [абай кунанбаев], [фонетический разбор слова]) День языков народов Казахстана (искали стихи, поговорки, сценарии праздника) День учителя (искали дату, поздравления и сценарии) Геноцид мусульман в Мьянме Методические материалы для педагогов (календарные планы и темы для классных часов) iPhone 8 (презентация, цена в Казахстане) Переход на латиницу в Казахстане Международный день пожилых людей Стелла Барановская (в связи со смертью актрисы) Элджей - "Розовое вино"(песня)

Топ-4 спортивных событий, которыми казахстанцы интересовались в сентябре:

Бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса (17 сентября) Континентальная хоккейная лига (турнирная таблица, расписание матчей) Высшая хоккейная лига (онлайн-трансляция, турнирная таблица) Бой Каната Ислама и Брэндона Кука (9 сентября)

Топ-3 премьер фильмов, о которых пользователи в Казахстане спрашивали в сентябре: