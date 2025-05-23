Строительство нового горнолыжного курорта в Алматы затронет Кок-Жайлау и пик Кумбель

Премьер-министру Олжасу Бектенову представили подходы по дальнейшему развитию Алматинского горного кластера. Как следует из сообщений пресс-службы кабмина, это развитие будет настолько масштабным, что затронет урочище Кок-Жайлау, где президент запретил строительство курорта еще в 2019 году.

Бектенов совершил облет территории Алматинского горного кластера, ознакомился с планами по развитию центральной зоны, к которой относятся Шымбулак, Ой-Қарағай, Пионер, Кимасар и Бутаковка, и провел совещание по вопросам его дальнейшего развития с участием руководства ответственных государственных органов и организаций, представителей отечественного и международного экспертного сообщества.

По сообщению пресс-службы, определены три перспективные зоны – от Тургеня до Каскелена: восточная, центральная и западная. В перспективе – развитие от 300 до 700 км горнолыжных трасс «с инфраструктурой мировых стандартов и доступностью для населения». Только в центральной зоне планируется увеличить количество подъемников с 16 до 58.

«Планируется, что Алматинский горный кластер к 2029 году станет крупнейшим всесезонным туристическим проектом в Центральной Азии», - считают в правительстве.

Партнер американской компании Horwath HTL Синиша Топалович заявил, что стратегическая цель – сформировать уникальный туристический бренд Almaty Mountains Destination, объединяющий природу, досуг, спорт и культуру. По его словам, Алматы превратится в круглогодичное направление для горного туризма. И для этого планируется создание знаковых туристических объектов, развитие системы канатных дорог, гостиничной и спортивной инфраструктуры.

​Генеральный директор французской компании Stem International Винсент Тассар подчеркнул, что наряду с зимним туризмом внимание уделено и развитию летней инфраструктуры: формированию велосипедных и пешеходных маршрутов, строительству объектов активного отдыха, глэмпинга, этно-отелей и запуску экологически чистого транспорта.

В свою очередь президент компании PGI Management Жоан Виладомат представил концепцию Almaty Superski – горнолыжного курорта, включающего в себя пик Кумбель и урочище Кок-Жайлау, с трассами общей протяженностью более 65 км.

А руководитель проекта Almaty SuperSki Томас Тор Йенсен также отметил, что около половины всех трасс будут предназначены для начинающих лыжников, что создаст условия для формирования массовой лыжной культуры. Йенсен заверил, что при строительстве подъемников и трасс будут «минимизированы» земляные работы, сохранены природный ландшафт, не нарушены экосистема.

В то же время генеральный секретарь ОЮЛ «Национальная Лыжная Ассоциация Республики Казахстан» Аскар Валиев в своем выступлении подтвердил, что проект затронет урочище Кок-Жайлау, которое отстаивали от застройки еще несколько лет назад: «Отдельного внимания заслуживает проект по Кок-Жайлау. Он основан на принципах экологического устойчивого развития, грамотном использовании природных ресурсов. После прошлого обсуждения проект Кок-Жайляу был приостановлен, но тем не менее мы знаем, что во всем мире, особенно в нашем регионе, идет большое развитие. Наступило время решительных действий. Давайте этим займемся».

Он предложил соединить курорты «Шымбулак» и «Ой-Қарағай».

«Разовьем все эти небольшие курорты, которые находятся между ними. Будем развивать Алматинский горный кластер и в том числе проект Кок-Жайлау», - заявил он.

Олжас Бектенов в свою очередь отметил, что это будет «масштабный проект»: «Центральная зона позволит нам соединить, начиная от курорта Ой-Қарағай, уже сегодня функционирующего, с Пионером, Бутаковкой, ущельем Кимасар, Шымбулаком. Шымбулак получит вторую фазу развития. Мы уйдем вверх, ближе к ледникам, и в сторону запада будет это развитие – до пика Кумбель и урочища Кок-Жайлау. Это очень серьезный масштабный проект».

Он заявил, что государство берет на себя ответственность по обеспечению качества и контроля во время строительства, в том числе экологического характера.

«Казахстан заинтересован в том, чтобы стать одной из достойных туристических дестинаций. Тем более у нас есть огромное преимущество – это наши горы. Все мировые эксперты отмечают, что Алматинские горы – одни из лучших гор в мире. Поэтому мы намерены принять в ближайшие годы меры по строительству высокогорного курорта мирового класса», - сказал глава правительства.

Также, по его словам, государство возьмет на себя затраты по строительству транспортной инфраструктуры, коммуникаций, горнолыжной инфраструктуры, а уже «на готовую инфраструктуру в обязательном порядке придет бизнес и инвестиции».

«Этот проект полностью поменяет экономический ландшафт не только города Алматы и Алматинской области, но и всей страны», - уверен он.

Алматинский горный кластер станет первым крупным проектом всесезонного туризма, заявили в правительстве. По данным министерства туризма и спорта, в дальнейшем планируется развитие горнолыжных курортов в городе Риддер Восточно-Казахстанской области.

Напомним, что еще в 2019 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по социально-экономическому развитию города Алматы запретил строительство горнолыжного курорта «Кок-Жайлау». Против проекта выступали экологи и общественность.