США объявили о выходе из ЮНЕСКО

США объявили о решении выйти из ЮНЕСКО 31 декабря 2017 года, говорится в заявлении Госдепартамента страны, передает телеканал Дождь .

В заявлении ведомства говорится, что Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о том, что США решили выйти из организации. Они планируют учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО.

«Это решение было принято нелегко и отражает беспокойство США в связи с растущим долгом ЮНЕСКО, необходимостью проведения коренных реформ в организации и продолжающимися „антиизраильскими предубеждениями“ в ЮНЕСКО», — говорится в документе.

Глава ЮНЕСКО в своем заявлении выразила сожаление по поводу решения США.

В 2011 году США и Израиль отказались финансировать ЮНЕСКО из-за принятия в состав организации Палестинской автономии.

В ЮНЕСКО в настоящее время входят 195 государств-членов, 2 государства-наблюдателя и 10 ассоциированных членов.