Трамп пообещал снять санкции с Сирии

Президент США Дональд Трамп во время своей поездки в Персидский залив во вторник заявил, что Соединенные Штаты снимут давние санкции с Сирии и что Саудовская Аравия обязуется инвестировать в США $600 млрд, сообщает Reuters . А по данным Белого дома, США согласились продать Саудовской Аравии пакет оружия на сумму около $142 млрд.

Выступая на инвестиционном форуме в Эр-Рияде, Трамп заявил, что действует в ответ на просьбу об отмене санкций, поступившую от фактического правителя Саудовской Аравии принца Мухаммеда бин Салмана. По его мнению, санкции выполнили важную функцию, но теперь пришло время для страны двигаться вперед.

США объявили Сирию государством-спонсором терроризма в 1979 году, добавили санкции в 2004 году и ввели дополнительные санкции после начала гражданской войны в 2011 году.

Также Трамп и наследный принц Саудовской Аравии подписали соглашение, охватывающее энергетику, оборону, горнодобывающую промышленность и другие сферы. Соглашение охватывает сделки с более чем десятком оборонных компаний США в таких областях, как противовоздушная и противоракетная оборона, военно-воздушные силы и космос, морская безопасность и связь.

Саудовская Аравия является одним из крупнейших покупателей американского оружия. Отношения между странами были напряженными после того, как убийство в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашогги, проживавшего в США, саудовскими агентами в Стамбуле вызвало мировой резонанс. Американская разведка пришла к выводу, что наследный принц Саудовской Аравии одобрил операцию по поимке или убийству журналиста, но саудовское правительство отрицает какую-либо причастность.