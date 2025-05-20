Путин заявил, что Россия предложит Украине меморандум о возможном мирном соглашении

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в понедельник заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня, сообщает Reuters . В то же время Кремль отмечает, что этот процесс займет время, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет текста меморандума, о котором сказал Путин после разговора с Трампом.

«Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о прекращении войны», - написал Трамп в своей соцсети, а позднее в Белом доме добавил, что, по его мнению, «достигнут определенный прогресс».

Путин после телефонного разговора с Трампом сообщил журналистам, что «Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом о возможном будущем мирном соглашении». Он также добавил, что прекращение огня с Украиной возможно по достижении соответствующих договоренностей. Путин считает, что обе стороны должны проявить «максимум стремления к миру и найти те компромиссы, которые устроили бы все стороны», однако «для России важно устранить первопричины кризиса».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп обсудили также прямые контакты российского лидера с Зеленским. Что касается немедленных переговоров, о которых заявил Трамп, то, как отметил Песков, Москве и Киеву предстоит «сложный контакт» по разработке единого текста меморандума о мире и прекращении огня.

«Никаких сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят сделать это как можно быстрее, но, конечно, дьявол кроется в деталях», - сказал он.

В то же время Зеленский заявил, что не располагает деталями меморандума, о котором говорит Путин, пишет Русская служба ВВС.

«Как только мы получим меморандум или предложения от россиян, мы сможем сформулировать свое видение», - сказал он журналистам в Киеве.

Зеленский вновь исключил возможность вывода украинских войск из подконтрольных Киеву районов четырех областей, частично оккупированных Россией: «Никто не будет выводить наши войска с наших территорий», - сказал он, отвечая на вопрос о якобы звучавших требованиях к Киеву полностью отказаться от Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей для прекращения огня.

Между тем европейские лидеры решили усилить давление на Россию посредством санкций.