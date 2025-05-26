Трамп рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в воскресенье, что он «не доволен тем, что делает Путин» и что рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении России, сообщает CNN .

«Я недоволен тем, что делает Путин. Он убивает много людей, и я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я знаю его давно. Всегда ладил с ним, но он запускает ракеты в города и убивает людей, и мне это совсем не нравится. Мы как раз разговариваем, а он запускает ракеты по Киеву и другим городам», - сказал Трамп.

Он добавил, что, «безусловно», рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России.

На прошлой неделе в понедельник Трамп провел переговоры с российским лидером, пытаясь договориться о 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной. После разговора с Владимиром Путиным и последующих разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими европейскими союзниками Трамп заявил, что «Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о конце войны».

Однако с вечера субботы Россия провела самую масштабную воздушную атаку на украинские города за все время трехлетней войны. По данным Военно-воздушных сил Украины, Россия нанесла удары с использованием 367 ракет различных типов и беспилотных летательных аппаратов. Было сбито 45 крылатых ракет и нейтрализовано 266 беспилотников. Погибли 12 человек, более 60 человек ранены.