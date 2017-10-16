Минсельхоз Казахстана ужесточил контроль на границе с Кыргызстаном

«В отношении пяти кыргызских молокоперерабатывающих предприятий действует запрет на поставки продукции в Казахстан (ранее были выявлены нарушения при инспекции предприятий и мониторинге ввозимой продукции). В отношении отдельных видов продукции двух кыргызских предприятий действует усиленный лабораторный контроль (пробы от каждой партии продукции направляются на лабораторные исследования)», – говорится в сообщении.

13 октября на посту «Карасу» казахстанской стороной была задержана машина с колбасной продукцией ТОО «Риха» из Шуской области Кыргызстана с нарушениями оформления ветеринарного сертификата. Груз был возвращен, а владелец оштрафован на 226 900 тенге (100 МРП).

«С момента усиления ветеринарного контроля в отношении кыргызских товаров наблюдается снижение их ввоза и транзита», – отметили в Минсельхозе.

С 10 октября в пунктах контроля выявлено 15 фактов нарушений.