На шести приграничных ветеринарных постах работают 32 инспектора
Минсельхоз Казахстана ужесточил контроль на границе с Кыргызстаном
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С 10 октября на казахстанско-кыргызской границе усилен фитосанитарный и ветеринарный контроль, запрещена поставка продукции пяти кыргызстанских молокоперерабатывающих заводов, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«В отношении пяти кыргызских молокоперерабатывающих предприятий действует запрет на поставки продукции в Казахстан (ранее были выявлены нарушения при инспекции предприятий и мониторинге ввозимой продукции). В отношении отдельных видов продукции двух кыргызских предприятий действует усиленный лабораторный контроль (пробы от каждой партии продукции направляются на лабораторные исследования)», – говорится в сообщении.
13 октября на посту «Карасу» казахстанской стороной была задержана машина с колбасной продукцией ТОО «Риха» из Шуской области Кыргызстана с нарушениями оформления ветеринарного сертификата. Груз был возвращен, а владелец оштрафован на 226 900 тенге (100 МРП).
«С момента усиления ветеринарного контроля в отношении кыргызских товаров наблюдается снижение их ввоза и транзита», – отметили в Минсельхозе.

С 10 октября в пунктах контроля выявлено 15 фактов нарушений.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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