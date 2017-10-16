Шухрат Кибиров, арестованный за нашиды, посещал мечеть ДУМК

В Алмалинском районном суде допросили алматинца Шухрата Кибирова. Его обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьей 174 («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни») и пунктом 2 статьи 256 («Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций») Уголовного кодекса. Он, по версии следователей, опубликовал под ником «Алим Ахметов» в социальной сети «Вконтакте» нашиды – песнопения на арабском языке, якобы носящие религиозный характер. В конце сентября, когда начался суд, Шухрат Кибиров полностью отрицал свою вину .

На допросе, состоявшемся сегодня, 16 сентября, Шухрат Кибиров также отрицал свою вину. Кроме того, он подчеркнул, что аккаунт «Алим Ахметов» в соцсети «Вконтакте», в котором и были загружены «нашиды», ему не принадлежит. «Шухрат [Кибиров] рассказал, что при фонде «Фуркан» была еще одна структура, которая помогала малоимущим, на этот номер и звонили. Вопросы касались помощи бедным и изучению [арабского] языка. Затем он уволился. Но было принято решение, что номер останется у него. В течение трех дней он занимался перерегистрацией, так как номер числился за другим человеком. В итоге он (Шухрат Кибиров – V) переоформил номер на себя», - рассказал адвокат Кибирова Галым Нурпеисов.

Кроме того, защита подала ходатайство за подписью имама мечети, расположенной на улице Омарова, которую посещал Кибиров.

«Это характеризующий материал, который показывает, что он (Шухрат Кибиров – V) не является экстремистом. Эта мечеть входит в структуру Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК – V)», - пояснил Нурпеисов.

Судья Кайсина отказала в приобщении характеристики к делу.

Помощник прокурора алмалинского района Руслан Кожахметов, по словам Нурпеисова, задавал вопросы, касающиеся нюансов религиозных убеждений Кибирова: когда он принял ислам, как велась работа в фонде «Фуркан», знает ли он, Кибиров, запреты в исламе, как долго он бывал за границей и т.д.

Суд официально значился открытым, однако судья Бейнегуль Кайсина требовательно проверяла гражданские удостоверения, и запретила журналистам вести аудиозапись при помощи мобильных телефонов, приказав сдать их. При этом она позволила вести видеосъемку операторам телеканалов.

32-летнего алматинца Щухрата Кибирова сотрудники городского департамента комитета национальной безопасности (КНБ) арестовали в апреле этого года. Во время ареста и следствия, по утверждениям адвоката и родителей, имели место процессуальные нарушения и нарушения прав Шухрата Кибирова. Например, адвокат не видел Кибирова почти месяц.

Читайте также:

Адвокат арестованного за аудиозаписи не видел подзащитного почти месяц

В Алматы начался суд над мужчиной, арестованным за аудиозаписи на арабском языке