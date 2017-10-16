Шухрат Кибиров, арестованный за нашиды, посещал мечеть ДУМК

Данияр Молдабеков, Vласть
В Алмалинском районном суде допросили алматинца Шухрата Кибирова. Его обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьей 174 («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни») и пунктом 2 статьи 256 («Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций») Уголовного кодекса. Он, по версии следователей, опубликовал под ником «Алим Ахметов» в социальной сети «Вконтакте» нашиды – песнопения на арабском языке, якобы носящие религиозный характер. В конце сентября, когда начался суд, Шухрат Кибиров полностью отрицал свою вину.
На допросе, состоявшемся сегодня, 16 сентября, Шухрат Кибиров также отрицал свою вину. Кроме того, он подчеркнул, что аккаунт «Алим Ахметов» в соцсети «Вконтакте», в котором и были загружены «нашиды», ему не принадлежит. «Шухрат [Кибиров] рассказал, что при фонде «Фуркан» была еще одна структура, которая помогала малоимущим, на этот номер и звонили. Вопросы касались помощи бедным и изучению [арабского] языка. Затем он уволился. Но было принято решение, что номер останется у него. В течение трех дней он занимался перерегистрацией, так как номер числился за другим человеком. В итоге он (Шухрат Кибиров – V) переоформил номер на себя», - рассказал адвокат Кибирова Галым Нурпеисов.
Кроме того, защита подала ходатайство за подписью имама мечети, расположенной на улице Омарова, которую посещал Кибиров.
«Это характеризующий материал, который показывает, что он (Шухрат Кибиров – V) не является экстремистом. Эта мечеть входит в структуру Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК – V)», - пояснил Нурпеисов.
Судья Кайсина отказала в приобщении характеристики к делу.
Помощник прокурора алмалинского района Руслан Кожахметов, по словам Нурпеисова, задавал вопросы, касающиеся нюансов религиозных убеждений Кибирова: когда он принял ислам, как велась работа в фонде «Фуркан», знает ли он, Кибиров, запреты в исламе, как долго он бывал за границей и т.д.
Суд официально значился открытым, однако судья Бейнегуль Кайсина требовательно проверяла гражданские удостоверения, и запретила журналистам вести аудиозапись при помощи мобильных телефонов, приказав сдать их. При этом она позволила вести видеосъемку операторам телеканалов.
32-летнего алматинца Щухрата Кибирова сотрудники городского департамента комитета национальной безопасности (КНБ) арестовали в апреле этого года. Во время ареста и следствия, по утверждениям адвоката и родителей, имели место процессуальные нарушения и нарушения прав Шухрата Кибирова. Например, адвокат не видел Кибирова почти месяц.
Читайте также:
Адвокат арестованного за аудиозаписи не видел подзащитного почти месяц
В Алматы начался суд над мужчиной, арестованным за аудиозаписи на арабском языке
Loading...