В Алматы начался суд над мужчиной, арестованным за аудиозаписи на арабском языке

В Алматы начался суд над Шухратом Кибировым, жителем Алматы , которого обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьей 174 («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни») и пунктом 2 статьи 256 («Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций») Уголовного кодекса. Он якобы опубликовал под ником «Алим Ахметов» в социальной сети «Вконтакте» нашиды – песнопения на арабском языке, якобы носящие религиозный характер.

На предварительных слушаниях по делу адвокат Кибирова Галым Нурпеисов подал несколько ходатайств. Одно из них касалось сроков заключения Кибирова, которые, как настаивает защита, были нарушены (сроки ареста обвиняемого истекли еще 19 августа, а затем, вплоть до середины сентября, их не продлевали – V). Судья Бейнегуль Кайсина оставила этот вопрос открытым.

Другое ходатайство защиты – просьба приложить аттестат из школы и диплом бакалавра – было отклонено. Адвокат Нурпеисов хотел приобщить эти документы к делу, чтобы в дальнейшем доказать, что его подзащитный не знал арабского языка, стало быть, по мнению защиты, не мог пропагандировать что-либо на арабском языке, который не изучал в школе и университете. «Он не изучал арабский язык. Хотел бы уточнить, как обвинение подтвердит глубину и качество знания арабского языка», - сказал Нурпеисов.

Суд позволил представителям СМИ вести аудио и видеозапись.

В начале 2014 года Кибиров, по данным обвинения, для более глубокого изучения арабского языка устроился на работу в исламский учебный центр «Фуркан» в качестве администратора. Параллельно он три месяца проходил там курс обучения арабскому языку, чтению Корана на арабском языке. Затем он якобы начал читать и изучать различную религиозную литературу на арабском языке. В ноябре 2014 года, по данным прокуратуры, он «в результате периодического посещения интернет ресурсов», якобы для получения новостей о действиях радикалов, создал аккаунт в социальной сети «Вконтакте». Там и были опубликованы нашиды.

В зале суда Шухрат Кибиров полностью отрицал свою вину. В ходе блиц-интервью он на вопрос Vласти – не били ли его в заключении – ответил: «Нет».

В ходе следствия защита и родные Кибирова заявляли о процессуальных нарушениях. С момента ареста Кибирова и до середины сентября его отец видел сына только один раз, мать не видела ни разу, а его адвокат не мог встретиться с подзащитным с 18 августа. Напомним, вопрос об удовлетворении ходатайства, призванного обжаловать процессуальные нарушения, судья оставила открытой.

Следующее заседание суда назначено на 16 октября.