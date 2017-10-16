На юге Казахстана объявлено штормовое предупреждение

17 октября в Кызылординской, Южно-Казахстанской и Жамбылской областях ожидаются проливные дожди с переходом в мокрый снег. 18 октября ожидается резкое понижение температуры до 5-10 градусов тепла. Вероятность шторма – 90-95%, сообщает Казинформ .

«Днем 17 октября в Кызылординской области ожидается дождь, местами сильный, 18 октября осадки, местами сильные (дождь с переходом в мокрый снег). Ветер западный местами 15-20, порывы 23 м/с. Днем 18 октября резкое понижение температуры до 5-10, местами 15 тепла. 18, ночью 19 октября в Южно-Казахстанской области ожидаются осадки, днем 18, ночью 19 октября местами сильные (дождь с переходом в мокрый снег). 18 октября ветер юго-западный 15-20, местами порывы 23-28 м/с. Резкое понижение температуры днем 18 октября до 5-10, местами 15 тепла. Днем 18, ночью 19 октября в Жамбылской области ожидается дождь, местами сильный, сутки 18, ночью 19 октября ветер юго-западный местами 15-20, порывы 23-28, на юго-западе области более 30 м/с. Резкое понижение температуры днем до 10-15, местами 7 тепла», – говорится в сообщении метеослужбы.

Ранее синоптики сообщали о том, что антициклон, благодаря которому на большей части страны установилась теплая погода без осадков, покидает территорию Казахстана. На смену ему с западных районов страны сместятся атмосферные фронты, которые по мере их перемещения на восток будут вызывать дожди.