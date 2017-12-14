Арман Карабаев снимет фильм о любви японского военнопленного и казашки

Режиссер телевидения, преподавать Арман Карабаев снимет фильм «Сумрай» - историческую драму о любви японского военнопленного, оказавшегося по итогам Второй мировой войны в Казахстане, и казашки. Действие фильма будет происходить во второй половине 40-х годов прошлого века. К съемкам Карабаев планирует приступить приблизительно в конце января.

«Я для себя ставлю график жесткий – где-то в конце января начать съемки. В январе, феврале и марте более дешевое время для этого. Начиная с апреля, цены на технику начинают удваиваться», - сказал Карабаев на пресс-конференции, посвященной предстоящим съемкам.

Говоря о причинах, побудивших его взяться именно за тему японских военнопленных, Карабаев в первую очередь подчеркнул свежесть темы: в Казахстане, как известно, исторические фильмы чаще снимают о совершенно других исторических периодах – войны с джунгарами, становление Казахского ханства и так далее.

Консультантом, помогавшим работать над сценарием, выступил военный историк, полковник Асканбек Алданазаров. История, легшая в основу предстоящего фильма, вдохновлена фактами – в 90-е годы, когда открылись архивы, и пресса стала более свободной, около 50 женщин рассказали о своих отношениях с японскими военнопленными.

Около 60 тысяч пленных японцев в конце 40-х строили объекты по всему Казахстану. Многие из них погибли. «Я думаю, что до сих пор там (в Центральном Казахстане, где по сценарию развернется действие – V) есть старый карьер. Его в прошлом веке построили. Алданазаров сказал: ты представляешь, этот карьер – там несколько слоев репрессированных под землей. Первый слой – это попы, второй слой раскулаченные, потом красные командиры и их жены. Их всех туда скидывают. Священники как бы смотрят в спины раскулаченных, а те в спины красных офицеров, впавших в немилость в 30-е, в тех, кто, получается, в них стрелял. Потом привезли немецких и японских военнопленных. Но их не расстреливали. Алданазаров написал, что ни одной пули ни на одном трупе не обнаружили. Они умирали от голода и болезней – от туберкулеза, например. Под Карагандой, если не ошибаюсь, даже было восстание», - сказал Карабаев.

Большая часть натурных съемок пройдет в Алматы и в Алматинской области. «Скорее всего, будем все снимать под Алматы, потому что здесь можно найти любые ландшафты», - добавил режиссер.