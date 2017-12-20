В Казахстане оптимизируют процедуру регистрации транспорта

В госкорпорации «Правительство для граждан» планируют оптимизировать услугу регистрации и перерегистрации автотранспортных средств, которая будет занимать не более 20 минут. А номера от машины граждане смогут получить посылкой от «Казпочты». Об этом в среду в ходе заседания правительства сообщил глава корпорации Аблайхан Оспанов.

«Совместно с МВД мы проработали возможность оптимизации процедуры регистрации транспортных средств. Мы планируем полностью перевести в электронный формат осуществление сделки, провести все необходимые проверки, возможность выбора госномера, оплаты. И гражданину только лишь останется приехать в спецЦОН. Либо, в дальнейшем, мы планируем передать данную функцию в конкурентную среду, осуществить сверку агрегата и, при желании, приехать забрать уже готовые документы - техпаспорт. Либо возможность доставки госномера через «Казпочту», - рассказал технологию процесса Оспанов.

Таким образом, по его словам, процесс перерегистрации автотранспорта «может занимать не более 20 минут».