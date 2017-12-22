Долги выплачивались в течение шести лет
Узбекистан вернул Казахстану $143 млн долга за электроэнергию
HYSER.COM.UA

Узбекистан погасил перед Казахстаном долг за электроэнергию, сообщила пресс-служба электроэнергетической компании KEGOC.

«В декабре 2017 года АО «Узбекэнерго» в полном объеме погасило основную задолженность перед АО KEGOC по договорам поставки электроэнергии и оказания услуг по регулированию мощности за период 2011-2017 годы. Данные договоры были заключены в целях обеспечения надежной и устойчивой параллельной работы Единой электроэнергетической системы Казахстана и энергосистемы Узбекистана. В то же время, на протяжении ряда последних лет имели место неплатежи со стороны энергосистемы Узбекистана», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте KEGOC.

В компании также добавили, что «общая сумма оплаченного АО «Узбекэнерго» основного долга с 2011 по 2017 год составляет порядка 143 млн. долларов США».

«В настоящее время, взаимодействие между АО «KEGOC» и АО «Узбекэнерго» вышло на новый качественный уровень. В дальнейшем, компания KEGOC намерена продолжить углубление сотрудничества с АО «Узбекэнерго» в том числе по вопросам обеспечения надежности параллельной работы с учетом мировых трендов развития энергосистем», - резюмировали в KEGOC.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Специалисты, представившие неверную информацию о зарплатах шахтеров будут наказаны – Дуйсенова
Новости
Стали известны итоги работы примирительной комиссии по требованиям бастовавших шахтеров к «АрселорМиттал»
Новости
Авиакомпания KLM прекратит полеты в Казахстан
Новости
Результаты работы примирительной комиссии по требованиям шахтеров «АрселорМиттал» будут представлены завтра – Дуйсенова
Новости
В Казахстане оптимизируют процедуру регистрации транспорта
Новости
Российские телеканалы не будут отключены на территории Казахстана – Абаев