Узбекистан вернул Казахстану $143 млн долга за электроэнергию

«В декабре 2017 года АО «Узбекэнерго» в полном объеме погасило основную задолженность перед АО KEGOC по договорам поставки электроэнергии и оказания услуг по регулированию мощности за период 2011-2017 годы. Данные договоры были заключены в целях обеспечения надежной и устойчивой параллельной работы Единой электроэнергетической системы Казахстана и энергосистемы Узбекистана. В то же время, на протяжении ряда последних лет имели место неплатежи со стороны энергосистемы Узбекистана», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте KEGOC.

В компании также добавили, что «общая сумма оплаченного АО «Узбекэнерго» основного долга с 2011 по 2017 год составляет порядка 143 млн. долларов США».

«В настоящее время, взаимодействие между АО «KEGOC» и АО «Узбекэнерго» вышло на новый качественный уровень. В дальнейшем, компания KEGOC намерена продолжить углубление сотрудничества с АО «Узбекэнерго» в том числе по вопросам обеспечения надежности параллельной работы с учетом мировых трендов развития энергосистем», - резюмировали в KEGOC.