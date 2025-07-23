Казахстан поможет Узбекистану в восстановлении популяции сайгаков

Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана и министерство экологии и природных ресурсов готовятся подписать меморандум о взаимопонимании в области сохранения сайгака. Как сообщается на сайте узбекского ведомства, документ станет основой для комплексных программ по восстановлению численности сайги в Узбекистане.

Документ будет предусматривать широкий спектр совместных мероприятий, включая создание трансграничных охраняемых территорий и миграционных коридоров, обеспечивающих свободное перемещение и безопасное существование сайги на ее традиционных маршрутах; восстановление природных пастбищ, водоемов и экосистем, критически важных для питания и размножения этого вида; разработку программы по реинтродукции сайгака; организацию научных исследований, мониторинга и обмена опытом, включая полевые миссии, совместные рейды, обучение специалистов и обмен данными о популяции.

В министерстве добавили, что страны также будут вести совместный мониторинг численности, здоровья и миграции сайги в трансграничных экосистемах, разрабатывать планы по восстановлению среды обитания и предотвращению фрагментации ареала, обмениваться научной, технической и генетической информацией, применять спутниковое слежение и ветеринарный контроль и бороться с браконьерством через усиление природоохранных мероприятий, проводить просветительские кампании среди населения, согласовывать методы учета и вести общую базу данных. Для реализации природоохранных программ будут привлекаться международные партнеры.

Напомним, что казахстанские власти, наоборот, решили регулировать численность сайки путем отстрела, который начался в Западном Казахстане в начале июля.

В конце июня министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев сообщал, что ведомство получило научное обоснование по «изъятию» сайгаков из популяции, и около 800 тыс. сайгаков планируется «изъять» из популяции. По его данным, на сегодняшний день поголовье сайги – почти 4 млн голов, из них 2,3 млн – численность уральской популяции, 1,6 млн – бетпакдалинской, 78 тыс. - устюртской.

К вопросу отстрела сайгаков в министерстве экологии вернулись в марте этого года.

В апреле прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с жителями Костанайской области пообещал отменить решение об отстреле сайгаков, которое ранее приняло Минэкологии, и запретить изъятие популяции, которые «являются символами казахской степи». Однако уже 14 марта этого года в ходе заседания Национального курултая он заявил, что за счет ужесточения наказания за браконьерство и других мер в Казахстане резко увеличилось поголовье сайгаков, и угрозы для их популяции уже нет. По его словам, теперь страдает сельское хозяйство и есть риски ухудшения эпизодической ситуации. Токаев поручил правительству всесторонне изучить вопрос с участием профильных специалистов и принять взвешенное решение.

В конце мая стало известно, что министерство экологии завершило разработку дорожной карты по регулированию численности популяции сайгаков. Как сообщал вице-министр экологии Казахстана Нуркен Шабиев, будет «изъято» ровно столько, сколько мясокомбинаты готовы переработать, «чтобы не допустить позапрошлогодний опыт, когда местами была порча».