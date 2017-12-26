У нас еще есть возможность вернуть 22 млрд долларов – Акишев

Глава Национального банка Данияр Акишев считает неправомерной заморозку 22 млрд долларов Национального фонда в Бельгии, и надеется, что спор все же решится в пользу Казахстана. Об этом он заявил журналистам во вторник в кулуарах заседания правительства.

«Тот кастодиан, который находился в Бельгии, это Bank of New York Mellon, там находятся в настоящее время 22 млрд долларов США, которые обременены в рамках иска. Очевидно, что сумма иска…. неспоставима с тем уровнем, который был заморожен сейчас, арестован», - заявил Акшиев.

При этом он отметил, что Казахстан пытался опротестовать решение, и не согласен с законностью ареста.

«Так как договор с кастодианом у нас заключен по английскому праву, соответственно, мы обратились в высокий суд Лондона. Суд отказал нам в этой претензии. Однако у нас остается возможность для обжалования данного решения. Мы проводим сейчас работу по тому, что банк-кастодиан неправомерно, на наш взгляд поступил, обременив эти активы, видя, что сумма иска абсолютно несопоставима. Во-вторых, мы считаем, это не соответствует той юрисдикции, где он находится», - подчеркнул глава Нацбанка.

Вместе с тем он заверил, что работа по возвращению активов продолжается.

«В данном случае, основным органом, который защищает интересы правительства, выступает министерство юстиции. Национальный банк оказывает всю необходимую поддержку, в том числе, через найм юридических консультантов. Я не думаю, что здесь ситуация находится в какой-то критической фазе или речь идет о какой-то потере активов. Действительно, да – это есть юридические споры. Я думаю, они, в конечном итоге найдут свое решение. Мы обладаем достаточно значительной квалификацией и наши консультанты, мы надеемся на них, что они проведут квалифицированную работу, и мы средства Нацфонда будем иметь в том объеме, как имели раньше», - заключил глава Нацбанка.

Министр юстиции Марат Бекетаев заявил в кулуарах правительства, что «эти деньги остаются в собственности Казахстана, они защищены суверенным иммунитетом. Вопрос ареста в том, что в ближайшей перспективе пока что эти активы передать кому-то, продать будет невозможно. Но надо отметить, что управляющий Национальным фондом Национальный банк выдерживает взвешенную политику, в стабильные активы вложены, эти активы остаются у нас в собственности, приносят нам доходы. В любом случае риски Казахстана ограничены суммой иска - это около полумиллиарда долларов. Никогда 22 миллиарда никто не заберёт».

Бектаев уточнил, что «мы не хотим отдавать даже оспариваемую сумму, потому что мы считаем, что арбитражное решение получено мошенническим путем. Все документы, доказательства мы представили в английский суд в начале этого года, английский суд нас поддержал и сказал, что да, факты мошенничества присутствуют и приказал это дело рассматривать в суде в Лондоне. Слушания по мошенничеству намечены на октябрь 2018 года».

21 декабря агентство Reuters сообщило, что Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана в $22 миллиарда из-за судебных разбирательств с молдавским бизнесменом Анатолием Стати. Судебные разбирательства между Стати, его сыном Габриэлем, двумя контролируемыми семьей компаниями и Казахстаном тянутся несколько лет в разных судах. Молдавские бизнесмены, которые инвестировали в нефтегазовую отрасль Казахстана, обвинили государство в попытке рейдерского захвата своей собственности и потребовали возмещения убытков в размере более $4 миллиардов.

Казахстан отрицает эти утверждения и через суды пытается доказать обратное. В январе 2013 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение со стороны Казахстана Договора об энергетической хартии и присудил к выплате около $500 млн. семье Стати. Минюст сообщил, что в июне этого года Высокий суд Англии признал, что «арбитражное решение было получено мошенническим путем. Были назначены слушания по существу, которые на сегодняшний день продолжаются».