В Индии разбился пассажирский самолёт

На борту находились 242 человека
12 июня пассажирский самолёт индийской авиакомпании Air India потерпел крушение вскоре после взлёта из аэропорта Ахмадабада, сообщает India Today.
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