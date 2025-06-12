На борту находились 242 человека
В Индии разбился пассажирский самолёт
Фото скрин с момента крушения самолета в Индии

12 июня пассажирский самолёт индийской авиакомпании Air India потерпел крушение вскоре после взлёта из аэропорта Ахмадабада, сообщает India Today.

Самолет, направлявшийся в Лондон, разбился в районе Мегани, недалеко от аэропорта. На борту находились 242 человека, включая 230 пассажиров и 12 членов экипажа.

Официальной информации о жертвах на данный момент нет. Как сообщает Times of India, на место крушения направлены несколько пожарных машин и скорая помощь для проведения спасательных работ.

Пока не опубликовано официальное заявление о возможной причине катастрофы. Эксперты предполагают, что большая загрузка топлива на международном маршруте могла усугубить пожар после крушения, осложнив спасательные работы.

UPD. На борту разбившегося самолета были 169 граждан Индии, 53 британца, 7 португальцев и один гражданин Канады, сообщает Reuters. Среди них было 11 детей. Спасательные службы нашли только одного выжившего пассажира.

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