Ксения Собчак официально стала кандидатом в президенты России

Центризбирком России разрешил журналисту Ксении Собчак открыть специальный счет для формирования избирательного фонда, дав «зеленый свет» ее официальной предвыборной кампании, сообщает во вторник РИА Новости.
Сообщается, что после открытия счета Собчак сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку.
Собчак, позиционирующая себя как кандидата «против всех», идет на выборы от непарламентской партии «Гражданская инициатива» экс-министра экономики Андрея Нечаева. В понедельник телеведущая подала в Центризбирком документы.
Выдвиженцам непарламентских партий в России для регистрации кандидатом в президенты предстоит собрать не менее ста тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия избирательного счета.
Подписные листы и еще ряд документов кандидат должен представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации кандидата в президенты или мотивированное решение об отказе. Документы кандидаты смогут подавать со среды, 27 декабря.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания стартовала 18 декабря.
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