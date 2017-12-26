Ксения Собчак официально стала кандидатом в президенты России

Сообщается, что после открытия счета Собчак сможет начать сбор подписей избирателей в свою поддержку.

Собчак, позиционирующая себя как кандидата «против всех», идет на выборы от непарламентской партии «Гражданская инициатива» экс-министра экономики Андрея Нечаева. В понедельник телеведущая подала в Центризбирком документы.



Выдвиженцам непарламентских партий в России для регистрации кандидатом в президенты предстоит собрать не менее ста тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысяч. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда, поэтому приступить к сбору подписей кандидат может лишь после открытия избирательного счета.



Подписные листы и еще ряд документов кандидат должен представить в ЦИК на этапе регистрации. После этого у Центризбиркома есть десять дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации кандидата в президенты или мотивированное решение об отказе. Документы кандидаты смогут подавать со среды, 27 декабря.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания стартовала 18 декабря.