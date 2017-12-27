В МИДе подтвердили гибель сына Аслана Мусина

«Мы подтверждаем его (Асылбека Мусина - Прим. Автора) гибель в Риге. Подробности пока неизвестны. Консул в Риге занимается выяснением всех обстоятельств», - сообщили в пресс-службе МИД.

Аслан Мусин был акимом Актюбинской области (1995-2002), затем возглавлял Атыраускую область. В 2006 году он стал министром экономики и бюджетного планирования республики. С 2007 года - спикер мажилиса. В марте 2014 года Мусин его назначен послом Казахстана в Хорватии, а в январе 2017 года его освободили от этой должности в связи с достижением пенсионного возраста.

Асылбек Мусин возглавлял общественное движение "Ізгі амал", которое объединяло коранитов. В последние несколько лет Мусин не давал интервью, по данным источников, он проживал вне пределов Казахстана.