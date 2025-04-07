Сокращение иностранной помощи приведет к росту материнской смертности в мире – ООН

В ООН заявили, что сокращение иностранной помощи может подорвать многолетний прогресс в сокращении числа женщин, умирающих во время беременности и родов, и может привести к росту смертности, сообщает Reuters .

Согласно докладу агентств ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения, в период с 2000 по 2023 год во всем мире наблюдалось снижение материнской смертности на 40%, что во многом обусловлено улучшением доступа к основным услугам здравоохранения.

«Одним из главных посылов является то, что сокращение финансирования ставит под угрозу не только достигнутый прогресс, но и может привести к откату назад», — заявил помощник генерального директора ВОЗ по всеобщему охвату услугами здравоохранения Брюс Эйлворд.

Он добавил, что сокращения оказали «пандемическое воздействие» на системы здравоохранения во всем мире и могут иметь «более структурный, глубокий эффект».

По данным ВОЗ, это уже привело к сокращению жизненно важных услуг по охране здоровья матерей, новорожденных и детей во многих странах, а также к сокращению численности персонала, закрытию учреждений и нарушению цепочек поставок материалов, включая средства для лечения кровотечения и преэклампсии. В ООН отмечают, что сокращение расходов на другие направления, такие как лечение ВИЧ и малярии, также повлияет на выживаемость матерей.