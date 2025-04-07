В Казахстан из Кыргызстана экстрадировали подозреваемую в мошенничестве

Из Кыргызстана экстрадирована гражданка Казахстана, которая подозревается мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

По версии следствия, в июне 2023 года подозреваемая в группе лиц по предварительному сговору направила в один из банков Алматы сообщения от имени клиентов о смене телефонных номеров, привязанных к банковским счетам, тем самым получив к ним доступ. После этого она перевела деньги со счетов пятерых потерпевших на банковские счета «дропперов» и завладела их денежными средствами.

«В результате ее преступных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 230 млн тенге», - уточнили в Генпрокуратуре.

В январе подозреваемая была задержана в аэропорту Бишкека. Ей грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.