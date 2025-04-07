В Казахстан из Кыргызстана экстрадировали подозреваемую в мошенничестве

По версии следствия, она перевела с банковских счетов пятерых человек более 230 млн тенге
Из Кыргызстана экстрадирована гражданка Казахстана, которая подозревается мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.
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