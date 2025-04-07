Село в Акмолинской области оказалось отрезанным от транспортного сообщения из-за разлива реки

«За прошедшие сутки с помощью моторных лодок были переправлены 21 человек, среди которых есть и беременные женщины», - сообщили в МЧС.

Также в безопасное место отогнали 21 окрову и порядка 100 баранов.

Для укрепления береговой линии и недопущения дальнейшего подтопления уложено более тысячи мешков с инертными материалами, откачано 300 кубометров воды.

Между тем накануне МЧС также сообщило, что в регионе вблизи села Макинка района имени Биржан Сал создалась угроза перелива через плотину из-за активного таяния снега в лесах Бурабайского района и района имени Биржан Сал. На месте работают силы и средства ДЧС Акмолинской области и города Астаны, задействованы спасатели Акмолинской области, города Астаны, акимата и сотрудники «КазАвтоЖол».

«Ситуация находится на контроле МЧС», - отметили в министерстве.

А в селе Иванковка Буландынского района подтоплено четыре частных жилых дома. В селе Капитоновка в результате повышения уровня воды в реке Боксук эвакуировали 41 человека. В селе Новобратское эвакуированы 70 человек. Помимо этого, спасено 757 голов скота и 471 птица. Но в МЧС заверяют, что в Буландынском районе пик паводка идет на снижение.