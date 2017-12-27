​Тенге вырос до 331,14 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в среду составил 331,14 тенге, показав снижение на 1,23 тенге относительно результатов утренней сессии во вторник.

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $188,35 млн., показав снижение на $9,6 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:30 по времени Астаны февральские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $66,73 за баррель. Как писал Reuters, котировки марки Brent держались вблизи пика 2015 года на фоне прогноза стабильного роста и сокращения добычи ОПЕК и России.

С середины 2017 года котировки сорта Brent поднялись на 47 процентов. Организация стран-нефтеэкспортеров и Россия сокращают производство сырья для восстановления баланса на рынке и поддержания цен на нефть.

Соглашение о сокращении добычи было подписано в январе и будет действовать до конца 2018 года.

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Луаиби сообщил в понедельник, что баланс между спросом и предложением будет достигнут к первой четверти 2018 года и приведет к росту цен.

«В течение первой четверти следующего года уровень предложения и уровень спроса будут более сбалансированы, что положительно отразится на мировых ценах на нефть», - сказал он.