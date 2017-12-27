Начало 2018 года депутаты проведут в регионах

С 3 по 12 января 2018 года депутаты мажилиса парламента проведут в регионах, где будут встречаться с населением и рассказывать о проводимой государством работе. Об этом в среду в ходе пленарного заседания сообщил спикер палаты Нурлан Нигматулин.

«В соответствии с решением бюро мажилиса с 3 по 12 января 2018 года у нас планируются выезды в регионы для встречи с избирателями. И я знаю, что уже отработан график, мною он утвержден», - сказал Нигматулин.

Он подчеркнул, что это очень важное политическое мероприятие, в ходе которого депутаты должны будут рассказать населению о ходе реализации «важнейших государственных программ», таких как «Рухани Жангыру», «Нурлы жол», «Нурлы жер».

«Очень важно, в ходе выезды в регионы проинформировать наших избирателей о законотворческой деятельности мажилиса парламента за прошедший период. А нам с вами есть что доложить, что сообщить своим избирателям», - отметил он.

Нигматулин напомнил, что приоритеты законодательной деятельности парламента были заданы президентом страны на открытии сессии в сентябре.

«С начала этой сессии нами принято в работу 80 законопроектов, из которых 42 рассмотрено и одобрено. Причем, 12 законопроектов разработано самими депутатами мажилиса. Из принятых парламентом законопроектов, 27 на сегодня уже подписаны главой государства и обрели силу закона. Вы видите, мы набрали очень хороший темп работы, его необходимо сохранить и в наступающем 2018 году», - заключил спикер мажилиса.