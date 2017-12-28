​Тенге держится у отметки в 331 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в четверг составил 331,11 тенге, показав снижение на 0,03 тенге относительно результатов утренней сессии в среду.

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $129,6 млн., показав снижение на $58,75 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:00 по времени Астаны февральские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $66,57 за баррель. Как писал Reuters, котировки несколько ослабли вечером в среду после существенного роста во время предыдущей торговой сессии, обеспеченного сообщениями о перебоях в поставках сырья из Ливии.

Добыча нефти в Ливии сократилась на 70-100 тыс. баррелей в сутки из-за взрыва трубопровода, транспортирующего сырьё на экспортный терминал Эс-Сидр, следует из сообщения Национальной нефтяной корпорации страны (NOC). Глава компании Мустафа Саналла сказал Рейтер в среду, что ремонтные работы займут около недели и добавил, что инцидент несущественно повлияет на план отгрузок.

В то же время сдерживающим фактором остаются ожидания возобновления прокачки североморского сорта Forties по одноимённому трубопроводу. По состоянию на среду, нефтепровод работал на половину мощности. Текущие расчёты оператора Forties предполагают, что на полную мощность он выйдет в начале нового года.

Ряд отраслевых экспертов при этом говорят, что недавнее ралли на нефтяном рынке, скорее всего, выдохлось, и в связи с этим прогнозируют понижательную коррекцию цен на нефть в начале следующего года.

В целом аналитики считают, что баланс глобального спроса и предложения выравнивается во многом благодаря действующему ограничению добычи сырья нефтеэкспортным картелем ОПЕК и не входящими в него странами, включая Россию.