Жалобы по госзакупкам можно будет подавать в электронном формате

С 1 января 2018 года на веб-портале государственных закупок запускается функционал «Электронное обжалование». Теперь жалобы по конкурсам и аукционам могут быть поданы посредством веб-портала государственных закупок с использованием электронно-цифровой подписи, передает МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Республики Казахстан.