​С 1 января 2018 года на веб-портале государственных закупок запускается функционал «Электронное обжалование»
Жалобы по госзакупкам можно будет подавать в электронном формате
Фото Жанары Каримовой

С 1 января 2018 года на веб-портале государственных закупок запускается функционал «Электронное обжалование». Теперь жалобы по конкурсам и аукционам могут быть поданы посредством веб-портала государственных закупок с использованием электронно-цифровой подписи, передает МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Республики Казахстан.

Также на веб-портале запускается Реестр жалоб, который содержит единую базу данных, поступивших посредством веб-портала жалоб, в том числе сведения, начиная от поступления жалобы, заканчивая решениями, принятыми по результатам их рассмотрения, выданных предписаний и уведомлений об устранении нарушений.

Реализация функционалов «Электронное обжалование» и Реестра жалоб позволит упростить подачу жалоб на действия, решения организаторов государственных закупок.

Елизавета Цой
Елизавета Цой

Журналист

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