Детский дом в микрорайоне Баганашыл переведут в Конаев

Несмотря на прежние заявления, Алматинский областной детский дом №1 в микрорайоне Баганашыл собираются перевести в Конаев. Об этом сообщил депутат мажилиса Бакытжан Базарбек опубликовав приказ от управления образования Алматинской области об изменении местонахождения детского дома.

Согласно приказу «Об изменении местонахождения КГУ “Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах”» от 10 июля, областной центр из Баганашыла переносится в город Конаев, проспект Д. Конаева, 33/4.

Базарбек потребовал официальных разъяснений от акимата Алматинской области.

Также в сети появилось видеообращение от воспитанников детского дома №1 к президенту Касым-Жомарту Токаеву, где они заявили, что не хотят переезжать в Конаев.

«Пожалуйста, оставьте наших детей в покое. Мы все прекрасно знаем то, что в городе Конаев нет никакой инфраструктуры. Возле того, где строится наш детский дом находится болото, а как мы все знаем, оттуда может выделяться газ метан и это будет очень опасно для детей. У нас здесь много возможностей. Мы не хотим никуда переезжать. Нам здесь нравится и это наш родной дом», - сказал один из детей на видео.

О том, что детский дом планировалось перенести, общественники узнали в конце февраля, когда за ночь на его территории было вырублено, по их подсчетам, около 150 деревьев, среди которых – многолетние ели. Заместитель директора по учебной работе Жумагуль Батталова в комментарии журналистам объяснила это тем, что они были уже сухими. При этом учреждение получило разрешение только на снос 50 деревьев. Общественники опасались, что деревья снесли для того, чтобы расчистить территорию для последующей застройки.

Затем 3 марта воспитанники детского дома, общественники и выпускники собрались у здания и выступили против переноса. Одна из спонсоров детского дома, общественница Юлия Нестерова, рассказала «Власти», что на новой локации в Конаеве болотистая местность, там может просесть грунт.

После этого резонанса в марте уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева сообщила, что Алматинский областной детский дом №1 в микрорайоне Баганашыл останется на месте. А в новое здание, которое строится в Конаеве, предоставят для детей интерната имени Нусипбаева.

В тот же день аким Алматинской области Марат Султангазиев сообщил, что в Алматы останутся только те дети, которые уже воспитываются в детском доме №1. А вновь поступившие дети будут размещаться в новом комплексе в Конаеве.

