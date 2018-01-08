​Тенге торгуется по 330 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов в понедельник составил 330,07 тенге, показав снижение на 0,06 тенге относительно результатов утренней сессии в пятницу.

Объем торгов по итогам утренней сессии в понедельник составил $22,3 млн., показав снижение на $116,85 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в пятницу.

На 11:05 по времени Астаны мартовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $67,77 за баррель. Как писали Ведомости, в конце прошлой недели котировки выросли до максимума за 2,5 года.

За последние полгода нефть Brent подорожала на 35%, в частности, благодаря сделке ОПЕК+. Она также дорожала из-за крупнейших с 2009 года протестов в Иране - третьем по величине производителе нефти ОПЕК (3,8 млн баррелей в сутки). Кроме того, мировому спросу на нефть также поспособствовали слабость доллара и ожидания глобального экономического роста.