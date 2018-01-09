​Тенге продолжает держаться на уровне 330 за доллар

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 330,12 тенге, показав рост на 0,05 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $64,3 млн., показав рост на $42 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:05 по времени Астаны мартовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $68,18 за баррель. Как писали Ведомости, в конце прошлой недели котировки выросли до максимума последних 2,5 лет.

За прошедшие полгода нефть Brent подорожала на 35%, в частности, благодаря сделке ОПЕК+. Она также дорожала из-за крупнейших с 2009 года протестов в Иране - третьем по величине производителе нефти ОПЕК (3,8 млн. баррелей в сутки). Кроме того, мировому спросу на нефть также поспособствовали слабость доллара и ожидания глобального экономического роста.

Эксперты, комментируя перспективы нефтяной отрасли в 2018 году Коммерсанту, рассказали, что ожидают сохранения коридора цен на углеводороды в $50-55. Этому по-прежнему будет способствовать соглашение «ОПЕК+», ограничивающее ценовую войну экспортёров.