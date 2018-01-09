Фьючерсы на нефть марки Brent вновь торгуются выше $68 за баррель
​Тенге продолжает держаться на уровне 330 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 330,12 тенге, показав рост на 0,05 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $64,3 млн., показав рост на $42 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:05 по времени Астаны мартовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $68,18 за баррель. Как писали Ведомости, в конце прошлой недели котировки выросли до максимума последних 2,5 лет.

За прошедшие полгода нефть Brent подорожала на 35%, в частности, благодаря сделке ОПЕК+. Она также дорожала из-за крупнейших с 2009 года протестов в Иране - третьем по величине производителе нефти ОПЕК (3,8 млн. баррелей в сутки). Кроме того, мировому спросу на нефть также поспособствовали слабость доллара и ожидания глобального экономического роста.

Эксперты, комментируя перспективы нефтяной отрасли в 2018 году Коммерсанту, рассказали, что ожидают сохранения коридора цен на углеводороды в $50-55. Этому по-прежнему будет способствовать соглашение «ОПЕК+», ограничивающее ценовую войну экспортёров.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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