Мир за ночь. 9-10 января 2018 года

Страны на востоке Европы и Центральной Азии продолжат восстановление своих экономик в 2018 году, говорится в опубликованном во вторник январском докладе Всемирного банка «Перспективы мировой экономики», сообщает ТАСС. Согласно оценкам, темпы экономического роста в регионе снизятся с 3,7% в 2017 году до 2,9% в 2018 году - это будет связано с замедлением роста экономики Турции, в то время как показатели объемов производства в ориентированной на экспорт сырья восточной части региона вырастут и стабилизируются в 2019-2020 годах на уровне 3%. Темпы роста экономики Казахстана, как ожидается, станут более умеренными - на уровне 2,6% - по мере ослабления эффекта таких разовых мер как рост добычи нефти и налогово- бюджетное стимулирование. В докладе подчеркивается, что «факторы риска на перспективу приобрели более сбалансированный характер, однако риск ухудшения показателей по-прежнему остается более весомым». «Беспорядочное ужесточение условий финансирования в мире может повлечь за собой рост стоимости финансирования. Более низкий, по сравнению с прогнозным, уровень цен на нефть может замедлить рост в странах, в значительной степени зависящих от нефтяных доходов, что негативно отразится на и без того неуверенном восстановлении их экономики и - через торговлю и перевод денежных средств - затронет и небольшие соседние страны», - считают эксперты.

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Вашингтоне 16 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом. «Президенты обсудят пути укрепления и расширения стратегического партнерства по вопросам региональной безопасности и экономического сотрудничества», — говорится в сообщении. По данным Белого дома, Трамп и Назарбаев также обсудят «лидерство Казахстана в решении ряда международных вопросов, особенно по Афганистану, во время председательства в Совете безопасности ООН». Кроме того, речь пойдет о двустороннем сотрудничестве, касающемся нераспространения оружия массового поражения.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует смягчить действующие для использования ядерного оружия ограничения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на The Guardian. Согласно данным издания, Вашингтон создаст новую ядерную боеголовку для твердотопливных баллистических ракет Trident, размещаемых на подводных лодках. По словам Джона Вольфсталя, который консультировал бывшего президента США Барака Обаму по вопросам контроля за вооружениями, проект Пентагона нацелен на сдерживание России. Таким образом, Вашингтон хочет не дать использовать Москве тактические боеголовки в конфликте в Восточной Европе, пишет газета. Ранее США выпустили обновленную Стратегию национальной безопасности. В ней говорится, что Россия и Китай — «ревизионистские державы», которые бросают вызов процветанию США и стремятся подорвать ее безопасность. Чтобы лучше соответствовать новой реальности, США, как отмечается в стратегии, необходимо «переосмыслить политику последних двух десятилетий».

Основатель интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории, сообщают «Ведомости» со ссылкой на онлайн-рейтинг Bloomberg. На 8 января размер его состояния достиг $105,1 млрд. В 2017 году капитализация Amazon выросла почти на 57%, а с начала нового 2018 года - еще на 6,6%, отмечает агентство. По итогам рождественского сезона 2017 года компания смогла захватить 89% рынка онлайн-продаж США (по расходам потребителей, среди крупнейших ритейлеров). Прежний исторический рекорд принадлежал основателю Microsoft Биллу Гейтсу. По расчетам Forbes, размер его состояния кратковременно превысил $100 млрд еще в 1999 году - перед схлопыванием пузыря доткомов в 2000 году. Если бы Гейтс не тратил денег на благотворительность, сейчас его состояние превысило бы $150 млрд, напоминает Bloomberg. Текущий размер состояния Гейтса - $93,3 млрд.

Городской совет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в честь убитого оппозиционера Бориса Немцова, пишет BBC Русская служба. У площади с сегодняшнего дня два адреса - официальный, Висконсин-авеню, и церемониальный - площадь Бориса Немцова. Новые таблички установят 27 февраля, в годовщину смерти политика. Табличек будет четыре, их разместят на каждой из сторон площади. Решение о переименовании депутаты местного совета приняли единогласно. Идея назвать именем Немцова площадь возле российского посольства обсуждалась в Вашингтоне давно - проект, подобный принятому горсоветом, сперва появился в сенате США. Его авторами выступили республиканец Марко Рубио и демократ Кристофер Кунс. Проект вынесли на тайное голосование комитета сената по вопросам международных отношений - его одобрение было заблокировано одним голосом члена комитета. Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Процесс по делу об убийстве российского политика завершился в июле 2017 года. На основании вердикта присяжных судья Московского окружного военного суда приговорил пятерых подсудимых к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы.