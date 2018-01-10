Разработать новую модель гарантированного объема бесплатной медпомощи поручил Назарбаев

В своем послании народу Казахстана, опубликованном в среду, президент Нурсултан Назарбаев поручил разработать новую модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Такая помощь будет оказываться в рамках новой системы обязательного медицинского социального страхования, но и его внедрение требует более тщательной подготовительной работы.

«Здравоохранение будет поэтапно переходить на систему обязательного социального медицинского страхования, основанную на солидарной ответственности населения, государства и работодателей. Необходимость ее внедрения не вызывает сомнений. Однако требуется более тщательно провести подготовительную работу, которая не была выполнена Минздравом и Минтрудсоцзащиты», - подчеркнул Назарбаев в послании и поручил, в связи с этим разработать новую модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, определив четкие границы обязательств государства.

«Услуги, не гарантированные государством, население сможет получать, став участником ОСМС или через добровольное медицинское страхование, а также сооплату», - подчеркнул он.

В целом, развитие системы здравоохранения в Казахстане должно ориентироваться на профилактику заболеваний, а не на дорогостоящее стационарное лечение. В этой связи необходимо усилить управление общественным здоровьем, пропагандируя здоровый образ жизни. Особое внимание следует уделить охране и укреплению репродуктивного здоровья молодежи. Следует переходить от малоэффективной и затратной для государства диспансеризации к управлению основными хроническими заболеваниями с применением дистанционной диагностики, а также амбулаторного лечения.

«Этот опыт давно есть в мире. Нужно смело и активно его внедрять», - говорит президент.

В стране нужно принять комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями и создать научный онкоцентр, что в итоге обеспечит высокоэффективную раннюю диагностику и лечение рака на основе передового международного опыта.

«Необходимо провести такую же работу, которую мы провели в кардиологии, борьбе с туберкулезом и родовспоможении», - добавил глава государства.

Также необходимо повысить доступность и эффективность медицинской помощи через интеграцию информационных систем, использование мобильных цифровых приложений, внедрение электронных паспортов здоровья, переход на «безбумажные» больницы.

«Требуется приступить к внедрению в медицине технологий генетического анализа, искусственного интеллекта, которые на порядок повышают эффективность диагностики и лечения заболеваний», - отмечает Назарбаев.

Важным вопросом являются обеспеченность и качество подготовки медицинских кадров. В качестве примера он привел «уникальную школу медицины Назарбаев Университета», при которой функционирует интегрированная университетская клиника. Президент считает, что этот опыт должен транслироваться на все медицинские вузы.

В целом, для реализации этих и других мер «следует разработать новую редакцию Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».