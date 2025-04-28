Прокуроры сомневаются в показаниях свидетельницы Нурбековой, находившейся с подсудимыми в ночь убийства Шерзата Полата

В понедельник прокуроры выразили недоверие показаниям свидетельницы Эльмиры Нурбековой, которая в ночь убийства Шерзата Полата находилась вместе с подсудимыми. Государственное обвинение ходатайствовало критически отнестись к ее показаниям, поскольку «сложилось впечатление, что она намеренно дает ложные показания». Суд оставил этот вопрос открытым, решение будет принято в совещательной комнате.

На суде сторона потерпевших заявила, что, по их мнению, Нурбекова — свидетельница, имеющая право на защиту, которая находилась вместе с другими подсудимыми в момент убийства Шерзата Полата — имеет отношение к уголовному делу.

«Если она по своему желанию пошла туда, то она могла вызвать скорую», — заявил адвокат со стороны потерпевших Мейрман Шекеев.

Он также спрашивал, почему свидетельница не помогла потерпевшим, но судья отклонил эти вопросы.

«Я ничего не могла сделать, — ответила Нурбекова, — Я сама боялась в тот момент».

Позднее прокурор Дана Сарсенбай также переспросила о причинах, почему Нурбекова не обратилась в полицию: «Вы говорите, что вы были в шоковом состоянии. Но потом уехали в другой магазин, поехали в сторону гор с подсудимыми. У вас и тогда не было возможности сообщить о произошедшем?».

«На тот момент я боялась. Я просила Дану (другая свидетельница - В.), думала, как мы в Талгар доедем, то сразу поедем в полицию и расскажем», — ответила свидетельница.

Также прокурор Сарсенбай заявила, что в показаниях Нурбековой есть противоречия как на стадии следствия, так и в ходе судебного процесса. В связи с этим она ходатайствовала критически отнестись к ее показаниям, поскольку «сложилось впечатление, что она намеренно дает ложные показания». Суд оставил этот вопрос открытым, решение будет принято в совещательной комнате.

После обеда в суде допросили другую свидетельницу, Дану Жаксыгелди, которая находилась рядом с подсудимыми в день убийства Шерзата Полата. По ее словам, она боялась за свою жизнь и не позвонила в полицию. Свидетельница также рассказала, что после происшествия они заехали в другой магазин за напитками. Абзал Шынасыл попросил ее налить напиток и что-то вытирал. Жаксыгелди позже заметила лезвие ножа.

По ее словам, при очной ставке Шынасыл признался, что у него на руках был нож. «Кажется, он сказал, (он попросил полить – В.) чтобы стереть отпечатки пальцев, чтобы не осталось следов», – сказала она, отвечая на вопрос прокурора.

Еще один свидетель по делу Юлдаш Розыбакиев знаком с двумя подсудимыми – Абзалом Шынасылом и Нуркиясом Ильясовым. Он рассказал, что в ту ночь он вместе с друзьями был в центре Талгара, затем одному другу позвонила мама и сказала, что у них во дворе происходит драка. Когда они приехали, то увидели двоих, лежащих на земле. Он заверяет, что так как они были живые, подумали, что ничего серьезного. После того как все разошлись, другой друг сказал Розыбакиеву, что надо забрать Ильясова. Приехав, они забрали Ильясова, Шынасыла и одну девушку. По его словам, в машине Шынасыл им сказал: «никому ничего не говорить, это наша тема».

В суде также допросили Арлана Казыкенова, который был рядом с Розыбакиевым.

«Поднялись в сторону гор на смотровую площадку, увидели Mercedes без номера. Там было семь человек. К нам сели Нуркияс, один парень и девушка. По пути остановились, Нуркияс успокаивал Равиля, и он пересел к нам в машину с одной девушкой. Мы поехали дальше, и нас остановила полиция», – рассказал он.

Также были допрошены свидетели Абдыкадыр Самат и Муратов Даулет, родственники подсудимого Дидара Калиахмета, которые вместе с ним приехали в магазин. По их словам, все началось, когда они стояли внутри магазина. Шум был слышен снаружи. Они вышли и сели в машину, тогда был слышен громкий звук. После этого Калиахмет вышел из машины и вернулся через три-четыре минуты. По словам Абдыкадыра, после этого они сразу же поехали домой.

17 апреля судья Ержан Жанузаков спросил подсудимых о том, признают ли они свою вину. Пятеро из них полностью отрицают вину, а остальные признают ее частично.

Ранее, на предварительных слушаниях, государственное обвинение зачитало свою версию убийства подростка. Читайте об этом в репортаже «Власти».