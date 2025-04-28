В Казахстане в ближайшие шесть лет потребность в кадрах составит 1,6 млн человек

В ближайшие шесть лет Казахстану понадобится 1,6 млн специалистов. Около 900 тыс. из них — это кадры с профтехобразованием, а свыше 400 тыс. — представители рабочих профессий, сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения в ответ на запрос «Власти».

«Наиболее востребованные профессии приходятся на отрасли образования, строительства, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и здравоохранения» - рассказали в Минтруда.

В сфере образования ожидается высокий спрос на учителей средней школы по общественным наукам (29,3 тыс. человек), воспитателей дошкольного образования (27,6 тыс.), учителей начальной школы (22,5 тыс.) и учителей средней школы по другим предметам (14,6 тыс.).

В сельском хозяйстве, по данным ведомства, наиболее востребованными станут неквалифицированные рабочие в производстве продукции (16,2 тыс. человек), фермеры и рабочие смешанной продукции (10,7 тыс.), трактористы (7,1 тыс.) и птицеводы (1,3 тыс.).

В сфере оптовой и розничной торговли наибольший спрос ожидается на продавцов магазинов и их помощников (66,7 тыс.), торговцев на улицах и рынках (35,2 тыс.), бухгалтеров (5,9 тыс.), охранников, инкассаторов и работников смежных профессий (3,3 тыс.), а также портовых грузчиков (2,8 тыс.).

В здравоохранении востребованными будут средний медицинский персонал по уходу (24,6 тыс. человек), врачи в области терапии (9,5 тыс.), работники по уходу за больными (8,4 тыс.), профессионалы в области сестринского дела (5,4 тыс.) и фельдшеры (4,5 тыс.).

В обрабатывающей промышленности, по информации министерства, особенно нужны будут бухгалтеры (4,5 тыс.), швеи, портные и реставраторы одежды и тканей (2,6 тыс.), сварщики (3,3 тыс.) и руководители производственных подразделений (2,0 тыс.).

Также в Минтруда сообщили, что с 1 января 2024 года работодателям выдано 17 919 разрешений на привлечение иностранной рабочей силы, из которых 3 342 разрешения были выданы в этом году.

В настоящее время в Казахстане работают около 13 тыс. иностранных специалистов, при этом более 4,5 тысю из них заняты в сферах IT, науки, здравоохранения и промышленности.

По данным Бюро национальной статистики, численность занятого населения в экономике Казахстана составляет 9,2 млн человек. Существенная доля казахстанцев трудится в оптовой и розничной торговле — 1,55 млн человек (16,8%), в сфере образования — 1,21 млн человек (13,1%), в промышленности — 1,13 млн человек (12,2%), в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 978,7 тыс. человек (10,6%).