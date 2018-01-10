Вывод средств из банков акционерами в аффилированные компании должен являться тяжким преступлением - Назарбаев

В очередном послании народу Казахстана президент Нурсултан Назарбаев поручил Национальному банку перезагрузить финансовый сектор страны. Для этого, считает он, необходимо ужесточить контроль за банками второго уровня, ускорить принятие закона «О банкротстве физических лиц» и в ближайшее время «окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения».

«Необходимо завершить очистку банковского портфеля от «плохих» кредитов. При этом собственники банков должны нести экономическую ответственность, признавая убытки.

Вывод средств из банков акционерами в угоду аффилированных компаний и лиц должен являться тяжким преступлением. Национальный банк не должен быть созерцателем таких деяний. Иначе зачем нужен такой госорган? Надзор за деятельностью финансовых институтов со стороны Нацбанка должен быть жестким, своевременным и действенным», - заявил Назарбаев.

При этом он заверил, что государство будет и далее гарантировать соблюдение интересов простых граждан.

«Нужно ускорить принятие закона о банкротстве физических лиц. Кроме того, поручаю Национальному банку окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, которые были предоставлены до 1 января 2016 года, когда законодательно был введен запрет на их выдачу физическим лицам», - также поручил глава государства.

Наряду с этим Нацбанку и правительству следует совместно решить вопрос обеспечения долгосрочным кредитованием бизнеса по ставкам, учитывающим реальную рентабельность в отраслях экономики. Важным являются дальнейшее улучшение инвестиционного климата и развитие фондового рынка.

«Это одна из основных задач Международного финансового центра «Астана», который начал свою работу. Используя лучший международный опыт, он должен стать региональным хабом, применяющим английское право и современные финансовые технологии», - напомнил президент, отметив, что развитию фондового рынка также будет способствовать успешный вывод акций нацкомпаний фонда «Самрук-Казына» на IPO.