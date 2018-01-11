Взрыв назван основной причиной крушения президентского Ту-154 под Смоленском

Комиссия министерства обороны Польши пришла к выводу, что основной причиной авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент страны, был взрыв на борту, сообщает Дождь .

«Левое крыло Ту-154 было уничтожено взрывом изнутри», — говорится в заключении комиссии, которая отмечает, что «источников взрыва» было несколько. Они располагались в крыле, центроплане и предкрылках лайнера, что «подтверждается анализом удара двери самолета о землю». Предыдущая комиссия, изучавшая крушение самолета, пришла к выводу, что его крыло было разрушено в результате столкновения с деревом. Ранее министр обороны Польши Антоний Мачаревич назвал авиакатастрофу терактом и заявил, что власти страны обнаружили информацию о взрыве в одном из «черных ящиков» самолета.

Самолет президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли все находившиеся на борту 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа. В августе правительственная подкомиссия по расследованию крушения самолета Ту-154М президента Польши заявила об обнаружении на левом крыле лайнера следов взрыва. На это представитель Следственного комитета России Светлана Петренко напомнила, что в 2010 году никаких признаков воздействия взрывчатых веществ на самолет не было обнаружено.