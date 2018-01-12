Больше 20 жилых домов, несколько школ и детских садов повреждены в результате сильного ветра в Астане, бушевавшего в столице в четверг, сообщила пресс-секретарь акима столицы Эльвира Жургенбаева.

«По результатам неблагоприятных погодных условий выявлены факты падения строительных материалов с крыш, стен зданий по 26 жилым домам. По району Алматы - 4, по району Сарыарка - 8, по району Есиль - 14», - сказала она на брифинге.

По её данным, «пострадали и социальные объекты». «По организациям образования в целом - пострадали четыре школы и три детских сада, сорвана основная часть кровли Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфулина. В основном сорвана кровля, повреждены электрические провода, водосточная металлическая труба, разбито стекло, повреждены оконные рамы», - рассказала пресс-секретарь.

По словам Жургенбаевой, в связи с ухудшением погодных условий развернуло 131 светофорный объект, повреждены 16 остановочных комплексов.