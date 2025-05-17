Ливень и шквалистый ветер ожидаются в Алматы

Днем 18 мая в Алматы прогнозируется резкое ухудшение погодных условий: с 13:00 до конца суток ожидается сильный ливень, гроза, возможен град, сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры города.

«Количество осадков может достигнуть 20 мм», - указывается в сообщении.

Также ожидается ветер западный, северо-западный 3–8 м/с, при грозе – порывы до 18–23 м/с.

Ночью с 18 на 19 мая также возможен дождь до 05:00, днем 19 мая будет без осадков, ветер юго-западный 3–8 м/с.

Коммунальные службы города переведены в усиленный режим готовности. Как отметили в управлении, ночью будет задействовано 366 единиц спецтехники и 355 дорожных рабочих, днем 18 мая для предотвращения и ликвидации возможных подтоплений на улицы города выйдут 515 единиц спецтехники, будут задействованы 27 мотопомп и 755 дорожных рабочих.

«Также в режиме готовности находятся 42 оперативные бригады, оснащенные мотопомпами и шанцевым инструментом. Особое внимание уделено прочистке и контролю арычных сетей и дождеприемных ловушек. Работы проводятся в круглосуточном режиме — очищаются потенциально проблемные участки», - отметили в управлении.

По линии Службы спасения города Алматы также организовано дежурство 15 единиц техники и 50 человек личного состава. По линии ДЧС – 55 единиц техники и 245 сотрудников.