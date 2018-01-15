Мир за ночь. 14-15 января 2018 года

Сохранение сложных погодных условий в нескольких частях Казахстана, создание международной военной коалиции в Сирии под руководством США, выдвижение коалиции премьер-министра Ирака для участия в парламентских выборах, намерение Шотландии вернуться к вопросу о референдуме по независимости в конце 2018 года и продолжение скандала вокруг выбросов от дизельных автомобилей компании Volkswagen.

Из-за ухудшения погодных условий в школах Астаны были отменены занятия для учащихся 0-4 классов первой смены, сообщает МИА «Казинформ». Вместе с тем в Акмолинской и Павлодарской области были закрыты дороги для движения автотранспорта. Накануне в трёх областях Казахстана – Мангистауской, Южно-Казахстанской и Кызылординской – было объявлено штормовое предупреждение. Ночью на юге и юго-востоке республики ожидался сильный снег. Кроме того, ожидается метель, туман, гололед и усиление ветра.

Международная коалиция под руководством США сообщила о работе над созданием в Сирии Сил безопасности границы, пишут Ведомости. В новую пограничную силу будет входить 30 000 человек. Ее основой станут солдаты поддерживаемых США Сирийских демократических сил – около 15 000, поскольку их миссия по борьбе с ИГ (запрещена в России) приближается к концу. Другая половина сил сейчас проходит отбор.

В Сирии находятся около 2000 военных из США. Ранее они заявляли, что готовы остаться в этой стране так долго, как этого потребует борьба с терроризмом. Пограничные силы будут развернуты вдоль границы с Турцией на севере, иракской границей на юго-востоке и вдоль долины реки Евфрат, которая разделяет Сирийские демократические силы и правительственные войска.

В Турции на сообщение о создании пограничных новых сил отреагировали негативно. Вашингтон «делает тревожные шаги», чтобы узаконить и укрепить в регионе новую структуру, заявил пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калин. «Это абсолютно невозможно принять», - заявил он, добавив, что Турция «продолжит борьбу с любой террористической организацией независимо от ее названия и формы» внутри страны и за ее пределами.

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади возглавит новую политическую коалицию «Наср» для участия в парламентских выборах, которые запланированы на 12 мая, пишет Коммерсант. В эту коалицию войдут представители руководства партии «Исламский призыв», народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», партия независимых парламентариев во главе с бывшим министром нефти Хусейном аш-Шахристани. Кроме того, о лояльности альянсу «Наср» заявили несколько суннитских партий, а также движение реформистов, которое возглавляет глава МИД Ирака Ибрагим аль-Джаафари.

По словам аль-Абади, создаваемая коалиция будет выступать за усиление борьбы с терроризмом, восстановление разрушенных городов и противодействие коррупции. Высшая независимая избирательная комиссия Ирака уже зарегистрировала более 200 партий и 30 коалиций для участия в парламентских выборах. 9 декабря премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади объявил об окончании войны с ИГ и полной победе над террористами.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что Шотландия сможет вернуться к вопросу референдума по независимости не ранее конца 2018 года. Она подчеркнула, что, по ее мнению, «Шотландии было бы лучше остаться в ЕС», - цитирует её Коммерсант.

«К осени этого года у нас должна появиться некоторая ясность о будущих отношениях. Это время, когда я смогу посмотреть на это и оценить следующие приемлемые для Шотландии шаги»,— сказала Стерджен в эфире телеканала BBC (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, что не может смириться с тем, что Шотландия в составе Великобритании должна в скором времени покинуть Евросоюз.

Парламент Шотландии проголосовал за новый референдум о независимости еще в марте 2017 года. Однако правительство Великобритании отказалось вести с шотландскими властями переговоры о независимости до окончания Brexit. В декабре было объявлено о завершении первой фазы переговоров о Brexit, по итогам которых Лондон и Брюссель согласовали отсутствие в будущем пограничного и таможенного контроля на границе между Ирландией и Британией.

Volkswagen пришел к соглашению по поводу компенсаций канадским автовладельцам в связи с «дизельгейтом», сообщает Коммерсант. Немецкий автопроизводитель выплатит в общей сложности 290,5 млн канадских долларов (€191 млн) владельцам 20 тыс. автомобилей Volkswagen, Audi и Porsche с трехлитровыми дизельными двигателями. Ранее Volkswagen уже согласился заплатить штраф в размере 2,5 млн канадских долларов (€1,6 млн).

В прошлом году Volkswagen заключил сходное соглашение в США — там он договорился выплатить $1,22 млрд владельцам 80 тыс. подобных дизельных автомобилей. Также еще в 2016 году компания договорилась о выплате компенсаций на 2,1 млрд канадских долларов (€1,5 млрд) канадским владельцам дизельных автомобилей с двухлитровыми двигателями. В общей сложности с начала скандала компания уже потратила или согласилась потратить на компенсации и штрафы только в Северной Америке $25 млрд. По всему миру скандал вокруг манипуляций данными о вредных выбросах дизельных двигателей, установленных на автомобилях компании, затронул 11 млн. дизельных автомобилей.